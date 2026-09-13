BMW Z4 ist tot, es lebe der Bovensiepen Spider!

2022 vereinbarten die Bovensiepens den Verkauf der Alpina-Markenrechte an BMW. Zum 1. Jänner 2026 ging die Marke endgültig an den Münchner Konzern über und wird seither als BMW Alpina innerhalb der BMW Group weitergeführt. Das Familienunternehmen in Buchloe dagegen begann unter seinem eigenen Namen ein neues Kapitel.

Der Spider ist nun das dritte Modell der jungen Marke Bovensiepennach dem Bovensiepen Zagato und dem Bovernsiepen 05 GT.