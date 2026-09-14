Rettungskette landete in der Telefon-Sackgasse

Brustschmerzen, kalter Schweiß, Übelkeit: Als ihr 58-jähriger Mann im März diese Symptome zeigt, leistet eine Döblingerin Erste Hilfe und wählt den Euronotruf 112. Der Anruf landet in der Landesleitzentrale der Wiener Polizei. Doch dort kommt die Rettungskette einfach nicht in Gang.