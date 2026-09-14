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Verbot ab 2027

Social Media als Fluch(t) und Segen für die Jugend

Kärnten
14.09.2026 18:00
Snapchat, TikTok und Co.: Für unter 14-Jährige soll ab 2027 damit Schluss sein.
Snapchat, TikTok und Co.: Für unter 14-Jährige soll ab 2027 damit Schluss sein.(Bild: Luiza - stock.adobe.com)
Porträt von Fabienne Meixner
Porträt von Marie Komposch
Von Fabienne Meixner und Marie Komposch

Die Ferien sind zu Ende und die Schulen öffnen wieder ihre Türen. Die altbekannte Problematik: Das Handy stellt eine Ablenkung dar. Dagegen wirkt das Handyverbot. Doch im Falle Social Media lässt die Einschränkung bis 2027 auf sich warten.

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Viele Jugendliche verbringen in ihrer Freizeit viele Stunden am Handy. Der übermäßige Konsum kann sich unter anderem auch auf die Aufmerksamkeitsspanne in der Schule auswirken. „Das Gehirn bekommt ständig etwas Neues angeboten. Das steht im Gegensatz zu vielen Fähigkeiten, die Kinder im Alltag brauchen: ein Buch lesen, Hausaufgaben machen oder einfach länger zuhören“, erklärt die Psychologin Susanne Glantschnig. Dies sind aber nur ein paar Aspekte, die für das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige in Österreich ab 2027 sprechen.

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