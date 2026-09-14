Social Media als Fluch(t) und Segen für die Jugend

Die Ferien sind zu Ende und die Schulen öffnen wieder ihre Türen. Die altbekannte Problematik: Das Handy stellt eine Ablenkung dar. Dagegen wirkt das Handyverbot. Doch im Falle Social Media lässt die Einschränkung bis 2027 auf sich warten.
Viele Jugendliche verbringen in ihrer Freizeit viele Stunden am Handy. Der übermäßige Konsum kann sich unter anderem auch auf die Aufmerksamkeitsspanne in der Schule auswirken. „Das Gehirn bekommt ständig etwas Neues angeboten. Das steht im Gegensatz zu vielen Fähigkeiten, die Kinder im Alltag brauchen: ein Buch lesen, Hausaufgaben machen oder einfach länger zuhören“, erklärt die Psychologin Susanne Glantschnig. Dies sind aber nur ein paar Aspekte, die für das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige in Österreich ab 2027 sprechen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.