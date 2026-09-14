Social Media als Fluch(t) und Segen für die Jugend

Viele Jugendliche verbringen in ihrer Freizeit viele Stunden am Handy. Der übermäßige Konsum kann sich unter anderem auch auf die Aufmerksamkeitsspanne in der Schule auswirken. „Das Gehirn bekommt ständig etwas Neues angeboten. Das steht im Gegensatz zu vielen Fähigkeiten, die Kinder im Alltag brauchen: ein Buch lesen, Hausaufgaben machen oder einfach länger zuhören“, erklärt die Psychologin Susanne Glantschnig. Dies sind aber nur ein paar Aspekte, die für das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige in Österreich ab 2027 sprechen.