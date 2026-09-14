Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eiweißmythos

Protein-Hype überzogen? Bedarf ist meist gedeckt

Ernährung & Wohlfühlgewicht
14.09.2026 16:00
Man sollte mit der Eiweißzufuhr nicht übertreiben.
Man sollte mit der Eiweißzufuhr nicht übertreiben.(Bild: Art_Photo - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Bedarfsgerechte Ernährung bedeutet nicht ständig mehr Eiweiß zu essen. Neue Daten zeigen, das ausgewogene Kost in der Regel völlig ausreicht, den Körper zu versorgen. Es geht eher darum, hochwertige Proteinquellen klug zu kombinieren und vermehrt zu pflanzlichen Quellen zu greifen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Fundierte Nachweise des Nutzens von vermehrter Eiweißaufnahme durch  Studien widerlegt den Hype um immer höhere Proteinmengen. Entscheidend sind bedarfsgerechte Ernährung, qualitativ hochwertige Proteinquellen, eine gleichmäßige Verteilung über den Tag sowie regelmäßige Bewegung“, betont Dr. Marlis Gruber, Ernährungswissenschafterin  vom „forum.ernährung heute“. „Der Protein-Hype birgt aber eine Chance, wenn ein Wandel weg vom steigenden Konsum tierischer Proteine hin zu pflanzlichen gelingt und damit eine Adaption des Ernährungssystems.“

Eiweiß lebenswichtig
Proteine werden aus 20 Aminosäuren gebildet, von denen neun unentbehrlich sind und täglich für die körpereigene Proteinsynthese über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Sie bilden die Grundlage für Enzyme, Hormone sowie Muskulatur und Immunsystem, die von Protein-Mangelernährung besonders beeinträchtigt werden. Daher wirken aktuelle Meldungen beängstigend, wonach die Bevölkerung generell unzureichend mit Eiweiß versorgt sei.

Bedarf gedeckt, Hype überzogen
Die Evidenz zeichnet ein anderes Bild. Denn die Empfehlung für Erwachsene von 0,8 g/kg Körpergewicht (KG) enthält bereits einen Sicherheitszuschlag. Für Ältere liegt der Schätzwert für die ausreichende Aufnahme bei 1,0 g/kg KG, bei aktiven Menschen mit mehr als 5 Stunden Sport pro Woche bei 1,2 bis 2,0 g/kg KG.

„Tatsächlich liefert eine abwechslungsreiche Mischkost mit Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten in der Regel ausreichend Eiweiß. Die Proteinzufuhr in Österreich liegt im Durchschnitt sogar über der Empfehlung. Es besteht daher kein Bedarf an proteinangereicherten Produkten oder Nahrungsergänzungsmitteln“, betont Ao. Univ.-Prof. Dr. Cem Ekmekcioglu (Medizinische Universität Wien).

Mehr bringt nicht mehr
Mit steigender Zufuhr nimmt bei gleichzeitigem Krafttraining die Muskelmasse zu, erreicht jedoch bei etwa 1,6 g/kg KG ein Plateau. Höhere Mengen wie die in den sozialen Medien propagierten 2-3 g/kg KG bringen wahrscheinlich keinen Zusatznutzen. Eiweißreiche Ernährung kann aber die Gewichtsabnahme unterstützen, da der Körper für die Verdauung und Verstoffwechselung von Proteinen mehr Energie benötigt als für Kohlenhydrate oder Fette.

Zudem fördern Aminosäuren im oberen Dünndarm die Ausschüttung diverser Sättigungshormone. Nachteilige Effekte einer gesteigerten Aufnahme sind bei Gesunden nur indirekt über hohen Verzehr von rotem Fleisch und Wurst zu beobachten. Vorsicht ist aber bei Menschen mit Nierenerkrankungen gegeben.

Lesen Sie auch:
Für viele Sportler sind Protein-Shakes fester Bestandteil für die Eiweißzufuhr.
Krone Plus Logo
Baustein des Körpers
Hype um Protein: Nicht nur Muskeln brauchen Eiweiß
03.07.2025
Leichter abnehmen
Mit Eiweiß Fettpolster reduzieren
08.10.2023
Proteinversorgung
Ohne Eiweiß kein Muskelaufbau
02.10.2023

 

Qualität und Timing 
Neben der Gesamtmenge beeinflussen Proteinqualität und Timing der Aufnahme die effiziente Umwandlung von Nahrungs- in körpereigenes Protein. Hohe Werte weisen Vollei, Molkenprotein und Milch, Rindfleisch sowie Soja auf. Besonders günstig sind Kombination wie Ei und Kartoffeln, Milch und Mehl oder – rein pflanzlich – Hülsenfrüchte und Getreide.

Entscheidend ist das Timing: Die Muskelproteinsynthese wird bereits mit 20 bis 30 g Protein pro Mahlzeit optimal stimuliert wird. Eine gleichmäßige Verteilung auf drei Mahlzeiten ist daher effizienter als eine einmalige hohe Eiweißzufuhr. Hinzu kommt Bewegung: „Bereits moderate Kraftübungen in Verbindung mit einem zügigen Spaziergang oder leichtem Radfahren führen dazu, dass das aufgenommene Protein effizienter in Muskelprotein eingebaut wird als bei völliger Ruhe“, erklärt Dr. Cem Ekmekcioglu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ernährung & Wohlfühlgewicht
14.09.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Menstruation
Was Frauen über ihren Zyklus wissen sollten
Bewegung und Impfungen
Das ist der Schlüssel zum gesunden Altern
Klein, aber mächtig
Schilddrüse: Heimlicher Taktgeber unseres Körpers
Krank nach der Reise
Nach dem Urlaub ist vor dem Krankenstand
Weissfleckenkrankheit
Leben mit Vitiligo: Betroffene leiden psychisch
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
107.805 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
97.734 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
93.740 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1245 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Wirtschaft
Konsumenten sparen ernüchternd wenig ein
896 mal kommentiert
Die Konsumenten sparen laut einer neuen Berechnung durch die Steuersenkung deutlich weniger als ...
Mehr Ernährung & Wohlfühlgewicht
Eiweißmythos
Protein-Hype überzogen? Bedarf ist meist gedeckt
Schönheitselixier
Was hat Ernährung mit strahlendem Teint zu tun?
Herzleiden vorbeugen!
Die 6 besten Tipps für herzgesundes Essen
Gelungener Schulstart
Perfekte Jause: Tipps für den idealen Energiekick
Nicht nur zum Abnehmen
Mediterrane Küche als Gesundheits-Booster

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf