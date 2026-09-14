So ausgeliefert sind wir US-Social-Media-Konzernen

„Wir sind der freien Meinungsäußerung verpflichtet“, schreibt der Social-Media-Konzern Meta auf seiner Plattform Facebook. Ein Bürgermeister, dessen Konto – krone.at berichtete – nach einem AfD-kritischen Posting ohne Vorwarnung und ersichtlichen Grund gesperrt wurde, wird das anders sehen. Der Fall zeigt nicht nur, wie schnell es gehen kann, den Zugriff auf wichtige persönliche Kommunikationskanäle zu verlieren, sondern auch, wie private US-Konzerne uns Europäer in der Hand haben. Eine Spurensuche.