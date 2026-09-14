So ausgeliefert sind wir US-Social-Media-Konzernen

„Wir sind der freien Meinungsäußerung verpflichtet“, schreibt der Social-Media-Konzern Meta auf seiner Plattform Facebook. Ein Bürgermeister, dessen Konto – krone.at berichtete – nach einem AfD-kritischen Posting ohne Vorwarnung und ersichtlichen Grund gesperrt wurde, wird das anders sehen. Der Fall zeigt nicht nur, wie schnell es gehen kann, den Zugriff auf wichtige persönliche Kommunikationskanäle zu verlieren, sondern auch, wie private US-Konzerne uns Europäer in der Hand haben. Eine Spurensuche.
„Das Posting war sachlich, nicht polemisch. Das wäre nicht meine Art“, wundert sich der steirische Bürgermeister Martin Weber im Gespräch mit der „Krone“ über die Sperre seiner Konten bei Facebook, Instagram und sogar dem mit dem Meta-Konto verknüpften WhatsApp. Versuche, die Sperre – angeblich wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen – anzufechten, scheiterten: „Die Überprüfung war nicht erfolgreich. Dein Facebook-Konto wird dauerhaft deaktiviert.“ Nun will sich der Bürgermeister seine Konten mithilfe seines Anwalts zurückholen.
Doch der Vorfall wirft wichtige Fragen auf: Aus welchen Gründen kann man von Facebook & Co. gesperrt werden? Wie läuft so eine Sperre ab? Welche Folgen muss man befürchten? Krone+ hat die Antworten.
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