Mercedes-Benz verkauft alle Berliner Autohäuser

Weitere Niederlassungen wackeln

Doch Berlin soll nur der Anfang sein. Als Nächstes sollen die Niederlassungen in Hamburg, München, Rhein-Ruhr an der Reihe sein. Insgesamt 8000 Mercedes-Mitarbeiter in Verwaltung, Verkauf, Marketing, Kfz-Werkstätten und Vertrieb bangen in 20 Niederlassungen mit 80 Betrieben um ihre Jobs. In nicht einmal vier Jahren soll alles verkauft sein, heißt es aus Unternehmenskreisen.