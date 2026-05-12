1500 Jobs betroffen:
Mercedes-Benz verkauft alle Berliner Autohäuser
Mercedes-Benz verkauft alle Berliner Autohäuser an den kanadischen Unternehmer Kuldeep Billan, dem Chef und Gründer der „Alpha“ Auto Group. 1500 Mitarbeiter bangen nun um ihren Job. Doch das soll erst der Anfang sein ...
Seit zwei Jahren wehrt sich die Belegschaft der Berliner Mercedes-Benz-Niederlassungen gegen den Ausverkauf. Alles vergeblich. Am Montag wurde den 1500 Mitarbeitern der Verkauf ihres Vertriebsnetzes mitgeteilt. Einige hätten laut „Bild“-Zeitung per Mail von dem Verkauf erfahren. Betroffen sind sieben Dependancen.
„Angebot ist eine Verhöhnung“
„Wenn wir gehen wollten, bekämen wir 30.000 Euro Abfindung plus ein paar Monatsgehälter. Ich bin fast 30 Jahre hier im Betrieb, so ein Angebot ist eine Verhöhnung”, kritisierte ein Berliner Mercedes-Benz-Mitarbeiter gegenüber der „Bild“.
Die Mercedes-Niederlassungen in Berlin gehören jetzt also einem Kanadier. Der neue Eigentümer: Kuldeep Billan, Chef und Gründer der „Alpha“ Auto Group.
Weitere Niederlassungen wackeln
Doch Berlin soll nur der Anfang sein. Als Nächstes sollen die Niederlassungen in Hamburg, München, Rhein-Ruhr an der Reihe sein. Insgesamt 8000 Mercedes-Mitarbeiter in Verwaltung, Verkauf, Marketing, Kfz-Werkstätten und Vertrieb bangen in 20 Niederlassungen mit 80 Betrieben um ihre Jobs. In nicht einmal vier Jahren soll alles verkauft sein, heißt es aus Unternehmenskreisen.
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