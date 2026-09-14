So fies spotten die Briten über Harry und Meghan!

„Alles Geld schon ausgegeben?“

Der bissigste Gag des Abends: Der von einem Schauspieler dargestellte König Charles begrüßt seinen heimgekehrten Sohn mit einer Frage, die vielen Briten offenbar auf der Zunge liegt: „Sagt mir nicht, dass ihr euer ganzes Netflix-Geld schon ausgegeben habt?“ Die Antwort des TV-Harry kommt prompt: „Papa, es waren 60 Millionen Dollar! Wie lange sollte das denn reichen?“