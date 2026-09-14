So fies spotten die Briten über Harry und Meghan!

Kaum haben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) ihre Koffer in den idyllischen Cotswolds ausgepackt, werden sie schon zur Zielscheibe des britischen Humors!
Während die Sussexes derzeit alles daransetzen, ihr neues Leben auf dem englischen Land als großes Familienglück zu inszenieren, reagiert die britische Öffentlichkeit zunehmend mit Spott. Den vorläufigen Höhepunkt lieferte jetzt die britische Comedy-Show „Saturday Night Live UK“, die sich in ihrer Staffel-Premiere genüsslich über die Rückkehr des Paares lustig machte.
„Alles Geld schon ausgegeben?“
Der bissigste Gag des Abends: Der von einem Schauspieler dargestellte König Charles begrüßt seinen heimgekehrten Sohn mit einer Frage, die vielen Briten offenbar auf der Zunge liegt: „Sagt mir nicht, dass ihr euer ganzes Netflix-Geld schon ausgegeben habt?“ Die Antwort des TV-Harry kommt prompt: „Papa, es waren 60 Millionen Dollar! Wie lange sollte das denn reichen?“
Ein ziemlich fieser Seitenhieb auf die millionenschweren Verträge, die Harry und Meghan nach ihrem Abschied vom Königshaus in Kalifornien abgeschlossen hatten.
Die Comedy-Show hat den Sketch auf YouTube für alle zugänglich veröffentlicht. Hier können Sie sich den bissigen Auftritt direkt ansehen:
Ihr Ziel war ein neues, unabhängiges Leben in Kalifornien. Sie wollten mit ihren Kindern fernab vom Druck des Königshauses und der britischen Boulevardpresse leben. Doch jetzt, sechs Jahre später, sind die Sussexes plötzlich wieder da.
Auf Instagram zeigt Herzogin Meghan ihr neu entdecktes Leben als britische Landadelige:
Friede, Freude, Landleben
Seit Ende August leben Harry, Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet wieder in Großbritannien. Ihr neues Zuhause soll in den Cotswolds westlich von London liegen. Meghan zeigt dazu eine Bilderbuch-Version des englischen Landlebens: Gummistiefel, Pfützen, Spaziergänge, Kaminfeuer, Kinder in der Natur – dazu ein Union Jack mit Herz.
Perfektes Futter für die Comedymacher. Im Sketch taucht das Sussex-Paar ebenso plötzlich in Balmoral auf. TV-Harry begrüßt seinen Vater mit: „Papa, ich bin wieder da.“
Nur, weil ich kein Royal sein will, heißt das nicht, dass ich ein normaler Mensch sein möchte.
„Prinz Harry“ in der Comedy-Show „SLN UK“
Die TV-Meghan schenkt Königin Camilla „selbstgemachte“ Eiswürfel und erklärt stolz, sie sei ein Genie in der Küche. Harry kontert trocken: „Stimmt. Sie engagiert die besten Köche.“
Alles witzig. Ein Scherz wird im Netz aber geradezu gefeiert! Der TV-Harry jammert seinem Vater vor: „Nur, weil ich kein Royal sein will, heißt das nicht, dass ich ein normaler Mensch sein möchte.“
Harry und Meghan auch in GB Privatpersonen
Ein Satz, der gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen besonders treffend wirkt. Denn erst vergangene Woche ließ König Charles offiziell klarstellen, dass sich am Status seines jüngeren Sohnes auch nach dessen Rückkehr nichts ändert.
Harry und Meghan sind keine arbeitenden Royals. Sie vertreten die Krone nicht, übernehmen keine offiziellen Aufgaben und bleiben Privatpersonen. Auch die Anreden als Königliche Hoheiten werden weiterhin nicht verwendet.
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