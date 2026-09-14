Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Geld schon weg?“

So fies spotten die Briten über Harry und Meghan!

Royals
14.09.2026 16:00
Royale Abrechnung zur Primetime! „Saturday Night Live UK“ zeigte ein erfundenes Familientreffen ...
Royale Abrechnung zur Primetime! „Saturday Night Live UK“ zeigte ein erfundenes Familientreffen in Balmoral und spottete so scharf über die Windsors wie selten zuvor.(Bild: YouTube/Saturday Night Live UK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kaum haben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) ihre Koffer in den idyllischen Cotswolds ausgepackt, werden sie schon zur Zielscheibe des britischen Humors!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Während die Sussexes derzeit alles daransetzen, ihr neues Leben auf dem englischen Land als großes Familienglück zu inszenieren, reagiert die britische Öffentlichkeit zunehmend mit Spott. Den vorläufigen Höhepunkt lieferte jetzt die britische Comedy-Show „Saturday Night Live UK“, die sich in ihrer Staffel-Premiere genüsslich über die Rückkehr des Paares lustig machte.

„Alles Geld schon ausgegeben?“
Der bissigste Gag des Abends: Der von einem Schauspieler dargestellte König Charles begrüßt seinen heimgekehrten Sohn mit einer Frage, die vielen Briten offenbar auf der Zunge liegt: „Sagt mir nicht, dass ihr euer ganzes Netflix-Geld schon ausgegeben habt?“  Die Antwort des TV-Harry kommt prompt: „Papa, es waren 60 Millionen Dollar! Wie lange sollte das denn reichen?“

Ein ziemlich fieser Seitenhieb auf die millionenschweren Verträge, die Harry und Meghan nach ihrem Abschied vom Königshaus in Kalifornien abgeschlossen hatten.

Die Comedy-Show hat den Sketch auf YouTube für alle zugänglich veröffentlicht. Hier können Sie sich den bissigen Auftritt direkt ansehen:

Ihr Ziel war ein neues, unabhängiges Leben in Kalifornien. Sie wollten mit ihren Kindern fernab vom Druck des Königshauses und der britischen Boulevardpresse leben. Doch jetzt, sechs Jahre später, sind die Sussexes plötzlich wieder da. 

Auf Instagram zeigt Herzogin Meghan ihr neu entdecktes Leben als britische Landadelige: 

Friede, Freude, Landleben
Seit Ende August leben Harry, Meghan und ihre Kinder Archie und Lilibet wieder in Großbritannien. Ihr neues Zuhause soll in den Cotswolds westlich von London liegen. Meghan zeigt dazu eine Bilderbuch-Version des englischen Landlebens: Gummistiefel, Pfützen, Spaziergänge, Kaminfeuer, Kinder in der Natur – dazu ein Union Jack mit Herz.

Perfektes Futter für die Comedymacher. Im Sketch taucht das Sussex-Paar ebenso plötzlich in Balmoral auf. TV-Harry begrüßt seinen Vater mit: „Papa, ich bin wieder da.“

Zitat Icon

Nur, weil ich kein Royal sein will, heißt das nicht, dass ich ein normaler Mensch sein möchte.

„Prinz Harry“ in der Comedy-Show „SLN UK“

Die TV-Meghan schenkt Königin Camilla „selbstgemachte“ Eiswürfel und erklärt stolz, sie sei ein Genie in der Küche. Harry kontert trocken: „Stimmt. Sie engagiert die besten Köche.“

So hatten sie sich das Comeback sicher nicht vorgestellt: Kaum zurück in Großbritannien, werden ...
So hatten sie sich das Comeback sicher nicht vorgestellt: Kaum zurück in Großbritannien, werden Harry und Meghan vom Palast ausgebremst und von den Briten zur Lachnummer gemacht.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Alles witzig. Ein Scherz wird im Netz aber geradezu gefeiert! Der TV-Harry jammert seinem Vater vor: „Nur, weil ich kein Royal sein will, heißt das nicht, dass ich ein normaler Mensch sein möchte.“

Harry und Meghan auch in GB Privatpersonen
Ein Satz, der gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen besonders treffend wirkt. Denn erst vergangene Woche ließ König Charles offiziell klarstellen, dass sich am Status seines jüngeren Sohnes auch nach dessen Rückkehr nichts ändert.

Lesen Sie auch:
König Charles hat völlig überraschend eine Klarstellung herausgegeben, dass sein Sohn Prinz ...
Plötzliches Statement
Charles stellt klar: Harry und Meghan? Draußen!
08.09.2026
Aus für Harrys Spiele!
Militärchef hat genug vom „Harry-Meghan-Nonsens“
10.09.2026
Nach Charles-Klatsche
Herzogin Meghan zeigt sich als England-Patriotin
14.09.2026

Harry und Meghan sind keine arbeitenden Royals. Sie vertreten die Krone nicht, übernehmen keine offiziellen Aufgaben und bleiben Privatpersonen. Auch die Anreden als Königliche Hoheiten werden weiterhin nicht verwendet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
14.09.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
107.805 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
97.734 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
93.740 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1245 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Wirtschaft
Konsumenten sparen ernüchternd wenig ein
896 mal kommentiert
Die Konsumenten sparen laut einer neuen Berechnung durch die Steuersenkung deutlich weniger als ...
Mehr Royals
„Geld schon weg?“
So fies spotten die Briten über Harry und Meghan!
Nach Charles-Klatsche
Herzogin Meghan zeigt sich als England-Patriotin
Sie sagen Ja!
Carolines Tochter Prinzessin Alexandra ist verlobt
2 Tage nach Begräbnis
König Haralds ältere Schwester Astrid ist tot!
Nun will sie helfen!
Prinzessin Kate kehrt ins Krebs-Krankenhaus zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf