Trump: Angriffsstopp zwischen Russland und Ukraine

US-Präsident Donald Trump hat eine Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland über den Verzicht auf Angriffe gegen Energieanlagen verkündet. „Die Ukraine hat zugestimmt, keine russischen Energieziele anzugreifen. Russland hat dem Gleichen zugestimmt“, betonte Trump am Montag auf Social Media – Details gab es nicht.
Einzelheiten zu Beginn, Dauer und Umfang der angeblichen Vereinbarung nannte Trump auf Truth Social nicht. Eine Bestätigung aus Kiew und Moskau lag zunächst nicht vor.
Trump hatte am Sonntag von einer „Dieselknappheit“ gesprochen und Kiew aufgerufen, ihre Angriffe einzustellen.
Nun bekräftigte er auf Truth Social seine Einschätzung, der Anstieg des weltweiten Dieselpreises werde „größtenteils durch den Russland-Ukraine-Krieg verursacht“ und nicht durch den anhaltenden Krieg gegen den Iran.
Als Reaktion auf massive russische Raketen- und Drohnenangriffe hatte die Ukraine seit Monaten Energieinfrastruktur in Russland angegriffen und dabei unter anderem Raffinerien und Öldepots ins Visier genommen.
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