Europa-Daten des Tesla Semi – und ein Video-Spaß

Als hätte Tesla mit dem Europastart des Semi absichtlich so lange gewartet, bis die hauseigene KI passende Memes ausspucken kann: Elon Musk hat die technischen Daten des seit Jahren erwartete Elektro-40-Tonners veröffentlicht – und das Internet liefert. Mindestens so gut wie der Semi.
Elon Musk im Spagat zwischen zwei Semis – dieses KI-Video, das mit der Tesla-KI Grok erstellt wurde, zitiert eine legendäre Volvo-Trucks-Werbung, in der Kampfkunst-Legende Jean Claude Van Damme diesen Stunt vor fast 13 Jahren in echt ausgeführt hat – ohne digitale Fakes.
Tesla muss nun beweisen, dass der Semi in der Realität eine gute Lösung für Transportaufgaben ist. Denn neun Jahre nach seiner ersten Vorstellung wird es für den Elektro-Sattelzug in Europa tatsächlich ernst. Auf der IAA Transportation in Hannover zeigt Tesla die europäische Ausführung und nennt erstmals konkrete technische Daten. Und die können sich durchaus sehen lassen.
Bei 40 Tonnen Gesamtzuggewicht nennt Tesla eine Reichweite von rund 550 Kilometern und einen Energieverbrauch von etwa 1,0 kWh pro Kilometer. Die Sattelzugmaschine selbst soll weniger als 9,1 Tonnen wiegen. Für den Antrieb sorgen drei unabhängig voneinander arbeitende Elektromotoren an den Hinterachsen, die zusammen bis zu 800 kW leisten – also knapp 1100 PS.
Damit ist der Semi weniger eine elektrische Zugmaschine mit möglichst gigantischer Batterie als ein auf Effizienz getrimmter Fernverkehrs-Lkw. Aus Teslas Verbrauchs- und Reichweitenangabe lässt sich grob ableiten, dass für die 550 Kilometer etwa 550 kWh nutzbare Energie benötigt werden. Eine offizielle Batteriekapazität für die Europa-Version nennt Tesla allerdings weiterhin nicht.
330 Kilometer in einer halben Stunde
Über das Megawatt Charging System soll der Semi mit bis zu 800 kW Strom aufnehmen. Innerhalb von 30 Minuten sollen bis zu 60 Prozent Reichweite nachgeladen werden können. Bei 550 Kilometern Maximalreichweite entspricht das rechnerisch rund 330 zusätzlichen Kilometern in einer halben Stunde.
Für einen Fernverkehrs-Lkw ist genau das entscheidend. Ein Elektro-Sattelzug muss nicht zwangsläufig 1000 Kilometer ohne Pause schaffen, wenn sich die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten zum Nachladen nutzen lassen.
Tesla will dafür ein eigenes Megacharger-Netz aufbauen. Wie dicht dieses in Europa zum Marktstart sein wird und wo die ersten Standorte entstehen, verrät das Unternehmen allerdings noch nicht. Gerade für Speditionen dürfte diese Frage mindestens so wichtig sein wie die maximale Ladeleistung.
Neu für Europa ist außerdem ein elektrischer Nebenabtrieb mit bis zu 25 kW. Damit können beispielsweise Kühlaggregate oder andere Aufbauten elektrisch versorgt werden.
Tesla kommt spät
Bei all den beeindruckenden Zahlen darf man allerdings eines nicht vergessen: Tesla betritt den europäischen Markt nicht als Pionier.
Als Elon Musk den Semi 2017 erstmals präsentierte, wirkte der Elektro-Fernverkehr noch ziemlich futuristisch. Inzwischen fahren entsprechende Fahrzeuge längst im Kundenbetrieb.
Der Mercedes eActros 600 schafft laut Hersteller unter praxisnahen Bedingungen bei 40 Tonnen Zuggesamtgewicht rund 500 Kilometer. Seine drei LFP-Batteriepakete speichern zusammen 621 kWh. Mercedes liefert den eActros 600 bereits seit Ende 2024 an Kunden aus.
Auch MAN ist längst im Geschäft. Der eTGX kommt als klassische Sattelzugmaschine inzwischen auf bis zu 570 Kilometer ohne Zwischenladen und kann mit dem Megawatt Charging System mit bis zu 750 kW laden.
Teslas 550 Kilometer sind damit konkurrenzfähig – aber kein Reichweiten-Wunder.
Das eigentliche Pfund könnte eher die Effizienz sein. Die angegebenen 1,0 kWh pro Kilometer wären für einen 40-Tonner bemerkenswert. Ob sich dieser Wert auch im europäischen Fernverkehr mit Winter, Steigungen und Autobahntempo reproduzieren lässt, müssen unabhängige Tests allerdings erst zeigen.
Die wichtigsten Infos fehlen noch
Und eine entscheidende Angabe hält Tesla weiterhin zurück: den Preis. Das Unternehmen argumentiert, dass Strom pro Kilometer günstiger sei als Diesel und Elektro-Lkws wegen des einfacheren Antriebs weniger Wartung benötigen. Ferndiagnose und Over-the-Air-Updates sollen Ausfallzeiten zusätzlich reduzieren.
Das Prinzip ist plausibel. Ob die Rechnung für eine europäische Spedition tatsächlich aufgeht, hängt aber von Anschaffungspreis, Stromtarifen, Restwert, Finanzierung und vor allem der verfügbaren Ladeinfrastruktur ab. Europäische Zahlen zur konkreten Total Cost of Ownership liefert Tesla bislang nicht.
Auch deshalb wird der Auftritt auf der IAA Transportation interessant. Der Semi steht vom 14. bis 20. September in Hannover und soll dort auch im Fahrbetrieb gezeigt werden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.