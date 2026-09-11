Europa-Daten des Tesla Semi – und ein Video-Spaß

Tesla muss nun beweisen, dass der Semi in der Realität eine gute Lösung für Transportaufgaben ist. Denn neun Jahre nach seiner ersten Vorstellung wird es für den Elektro-Sattelzug in Europa tatsächlich ernst. Auf der IAA Transportation in Hannover zeigt Tesla die europäische Ausführung und nennt erstmals konkrete technische Daten. Und die können sich durchaus sehen lassen.