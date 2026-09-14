Rangnick schuld an Schöttel-Aus? „Quatsch!“

In den kommenden Wochen soll jedenfalls eine Person gefunden werden, die „persönlich, fachlich und menschlich überzeugend ist und im Schnittpunkt Breitenfußball, Bundesliga und Nationalmannschaften proaktiv und dynamisch eine wichtige Scharnierfunktion im österreichischen Fußball wahrnimmt“, sagte Pröll. Außerdem meinte der Verbandschef: „Ich halte nichts von Netzwerken und anderen Dingen, oder Zurufe zu bekommen, wer sich aller etwas verdient hätte. Wir brauchen ein Profil und die beste Person“, erklärte der 58-Jährige, ohne auf Spekulationen einzugehen.