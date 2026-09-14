Erste Tendenzen & weiterhin Ferlacher Festspiele?

Nach zwei Runden in der HLA Meisterliga stehen vier Teams mit dem Punktemaximum an der Spitze, genauso viele Mannschaften warten weiterhin auf die ersten Zähler. In „Handball – Das Magazin“ beleuchten Moderator Martin Grasl und „Krone“-Sportredakteur den Beginn der Meisterschaft. Außerdem schalten wir nach Kärnten, wo der Obmann des SC Ferlach, Walter Perkounig, über den perfekten Saisonstart im Süden des Landes spricht.