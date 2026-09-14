Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Resultate gut, aber...

„Nicht zufrieden!“ Ralf Rangnick zieht WM-Bilanz

Fußball International
14.09.2026 14:47
Österreichs Teamchef Ralf Rangnick
Österreichs Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ergebnisse gut, Leistung ausbaufähig: Das ist Kurz-Version der WM-Bilanz von Ralf Rangnick. Der Teamchef zeigte sich am Montag in einer via Pressekonferenz abgehaltenen Analyse in Summe mit dem Abschneiden seiner Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Amerika „nicht zufrieden“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie schon unmittelbar nach dem Turnier im Sommer sprach Rangnick auch am Montag vom fehlenden Losglück. „Wir wussten, dass, wenn wir die Gruppe überstehen, es wahrscheinlich als Zweiter tun würden. Und so kam es dann auch.“ Letztlich sei resultatmäßig alles einigermaßen erwartbar gelaufen. „Wir haben nur gegen den Weltmeister und den Finalisten verloren.“ Dann aber setzte der Teamchef zur Relaitiverung an. „Ich bin ein Teamchef, der nicht nur auf die Ergebnisse achtet, sondern vor allem auf die Leistung, die meine Mannschaft auf dem Platz abruft“, so Rangnick. Und die ließ zu oft zu wünschen übrig.

Lesen Sie auch:
Ralf Rangnick (r.) hat seinen ersten ÖFB-Kader nach der WM berufen.
Nach Sabitzer-Beben
Vier neue Gesichter im ÖFB-Teamkader, Alaba fehlt
14.09.2026

Zu viele Spieler seien „von ihrem höchsten Leistungsniveau zu weit entfernt“ gewesen. Als löbliche Ausnahmen nannte Rangnick Marcel Sabitzer („Er spielte auf Spitzen-Niveau“) und Torhüter Alexander Schlager („Hat seine Sache gut gemacht“). Aber die Zahlen aus der Analyse hätten ergeben, dass viele „physisch nicht in der Lage waren, die es gebraucht hätte, um die nötige Leistung abzuliefern“. Bei Grillitsch und Wimmer seien die muskulären Probleme bekannt gewesen, einige andere seien „zwar gesund, aber nicht matchfit gewesen“.

(Bild: GEPA)

Den „alten“ Stil wieder zeigen
Schlussfolgerung: „Ja, es bleibt dabei“, so Rangnick, „wir haben die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren geschafft, den ersten Sieg seit 36 Jahren und haben erstmals seit 44 Jahren die Gruppenphase überstanden. Aber mein Ziel ist es ganz klar, dass wir künftig wieder den Fußball zeigen, für den wir in den letzten Jahren gestanden sind und für den wir auch gefürchtet waren.“

Zu viel Golf?
Bei der Pressekonferenz wurde der Teamchef auch auf die viele Freizeit angesprochen, die er seinen Spielern während der WM gewährt hatte – etliche Golf-Sessions und freie Ausflugstage inklusive. Im Nachhinein betrachtet würde er es in dieser Art und Weise nicht mehr handhaben, gestand er: „Es gab ja vor meiner Zeit auch Lehrgänge, in denen die Spieler gar nicht aus dem Hotel raus durften. Insofern dachten wir, dass es für die Jungs emotional und energetisch nicht verkehrt ist, wenn sie auch einmal ihre Familien treffen dürfen. Aber auch das haben wir sehr kritisch hinterfragt und wir werden das bei der EURO und auch schon bei den kommenden Lehrgängen auf ein anderes Maß reduzieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
14.09.2026 14:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
106.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
97.402 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
93.357 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1751 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1244 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Außenpolitik
Öl-Krise spitzt sich zu: Saudis drehen Pipeline ab
964 mal kommentiert
Saudi-Arabien unter De-facto-Staatschef Mohammed bin Salman hat die wichtige Öl-Pipeline nach ...
Mehr Fußball International
Nach Sabitzer-Beben
Vier neue Gesichter im ÖFB-Teamkader, Alaba fehlt
Nations League
LIVESTREAM: Debüt für Austria- und Bullen-Profi
Resultate gut, aber...
„Nicht zufrieden!“ Ralf Rangnick zieht WM-Bilanz
Als Joker gegen Mainz
ÖFB-Stürmerin mit doppelter Premiere für Freiburg
Angeschlagen vom Platz
Bitter auch für Rangnick! ÖFB-Legionär fällt aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf