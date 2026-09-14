„Nicht zufrieden!“ Ralf Rangnick zieht WM-Bilanz

Zu viel Golf?

Bei der Pressekonferenz wurde der Teamchef auch auf die viele Freizeit angesprochen, die er seinen Spielern während der WM gewährt hatte – etliche Golf-Sessions und freie Ausflugstage inklusive. Im Nachhinein betrachtet würde er es in dieser Art und Weise nicht mehr handhaben, gestand er: „Es gab ja vor meiner Zeit auch Lehrgänge, in denen die Spieler gar nicht aus dem Hotel raus durften. Insofern dachten wir, dass es für die Jungs emotional und energetisch nicht verkehrt ist, wenn sie auch einmal ihre Familien treffen dürfen. Aber auch das haben wir sehr kritisch hinterfragt und wir werden das bei der EURO und auch schon bei den kommenden Lehrgängen auf ein anderes Maß reduzieren.