Alles neu beim ÖFB – kein Alaba & vier Neue!

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft deutet sich beim ÖFB-Team langsam aber sicher ein Generationenwechsel an! Teamchef Ralf Rangnick gibt den Kader für die bevorstehenden Nations League Spiele gegen Israel, Kosovo und Irland bekannt. Dabei kommen vier neue Akteure zum Vorschein, David Alaba hingegen steht nicht im Kader. In „Sportkrone Inside“ steht der ÖFB-Umbruch im Vordergrund!