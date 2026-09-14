Superhelden seilten sich vom Donauspital ab

Alle Blicke waren am Montag nach oben gerichtet: Ein Hubschrauber kreiste über der Klinik Wien-Donaustadt. Dieses Mal brachte er keinen Akut-Patienten, sondern an Bord waren Spiderman, Batman, Thor und Wonder Woman. Sie landeten unter tosendem Applaus auf dem Dach des Spitals und seilten sich dann der Fassade entlang ab. Patienten der Kinderstation und das Krankenhauspersonal zückte die Handys hinter den Fenstern und im Garten. Zwei fünfjährige Mädchen aus dem Betriebskindergarten des Krankenhauses kamen im Kostüm von Wonder Woman und ließen sich mit ihrem Idol fotografieren. Die Mama, eine Pflegerin im Spital, ist ebenfalls ein Fan von ihr und nütze die Gelegenheit für ein gemeinsames Bild.