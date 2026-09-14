Superhelden seilten sich vom Donauspital ab

Spiderman, Batman, Thor und Wonder Woman sorgten für Action am Montagvormittag im Donauspital. Sie waren in spezieller Mission in der Klinik unterwegs.
Alle Blicke waren am Montag nach oben gerichtet: Ein Hubschrauber kreiste über der Klinik Wien-Donaustadt. Dieses Mal brachte er keinen Akut-Patienten, sondern an Bord waren Spiderman, Batman, Thor und Wonder Woman. Sie landeten unter tosendem Applaus auf dem Dach des Spitals und seilten sich dann der Fassade entlang ab. Patienten der Kinderstation und das Krankenhauspersonal zückte die Handys hinter den Fenstern und im Garten. Zwei fünfjährige Mädchen aus dem Betriebskindergarten des Krankenhauses kamen im Kostüm von Wonder Woman und ließen sich mit ihrem Idol fotografieren. Die Mama, eine Pflegerin im Spital, ist ebenfalls ein Fan von ihr und nütze die Gelegenheit für ein gemeinsames Bild.
Spiderman seilte sich kopfüber ab
Für zwei 8-jährige Buben ist klar, sie beeindruckt Thor am meisten: „Wegen seiner Blitze und des Hammers, den nur er heben kann“, meinen sie. Für andere bleibt Spiderman der unangefochtene Held. Er seilte sich kopfüber ab. Und ein 9-jähriger Patient strahlte, als ihm ein WEGA-Beamter ein T-Shirt überreichte.
Lachen als Medizin
Manchmal braucht es ein wenig Superhelden-Power, um einen schweren Tag ein wenig heller zu machen. Wiens Polizei sieht das als klaren Auftrag. Und so schlüpften Seiltechniker der WEGA und eine Beamtin des Landeskriminalamtes Wien in die entsprechenden Kostüme, um junge Patienten sowie Kinder von Spitalsmitarbeitern zu überraschen. Wiens Polizeispitze und Innenminister Gerhard Karner verteilten im Anschluss Geschenke. Dr. Thomas Wagner, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendhilfe weiß, wie wichtig es für die Genesung ist, den kleinen Patienten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Die Superkräfte von Spiderman, Wonder Woman & Co. können unseren kleinen Patienten ein Gefühl von Stärke geben und ihnen helfen, die Behandlung zu meistern.
Prim. Dr. Thomas Wagner, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde an der Klinik Donaustadt
„Die Superhelden-Aktion der Wiener Polizei ist nicht nur für die Spezialisten der WEGA ein besonderes Erlebnis, sondern vor allem für die Kinder“, so Innenminister Gerhard Karner.
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