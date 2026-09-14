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Nicht mehr lange! Bald sind die Laimers zu viert

Fußball International
14.09.2026 15:47
Schon bald sind die Laimers zu viert.
Schon bald sind die Laimers zu viert.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH, Instagram/konradlaimer)
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Von krone Sport

Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die Laimers zu viert sind. Auf Instagram teilten Konrad Laimer und seine Ehefrau Ines-Sarah süße Schnappschüsse, die die 29-Jährige bereits mit ordentlichem Babybauch zeigen. 

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Dass Laimer zum zweiten Mal Papa wird, ist bereits seit Mai bekannt. „Runde zwei“, schrieb die Gattin des Bayern-Profis damals zu einem Instagram-Foto, das sie mit kleinem Babybauch zeigt. 

Vier Monate später präsentierte Ines-Sarah ihren Followern erneut stolz ihren Babybauch – diesmal gemeinsam mit ihrem Ehemann und der gemeinsamen Tochter. Die Vorfreude auf Baby Nummer zwei ist den dreien schon einmal ins Gesicht geschrieben ...

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