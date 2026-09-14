Nicht mehr lange! Bald sind die Laimers zu viert

Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die Laimers zu viert sind. Auf Instagram teilten Konrad Laimer und seine Ehefrau Ines-Sarah süße Schnappschüsse, die die 29-Jährige bereits mit ordentlichem Babybauch zeigen.
Dass Laimer zum zweiten Mal Papa wird, ist bereits seit Mai bekannt. „Runde zwei“, schrieb die Gattin des Bayern-Profis damals zu einem Instagram-Foto, das sie mit kleinem Babybauch zeigt.
Vier Monate später präsentierte Ines-Sarah ihren Followern erneut stolz ihren Babybauch – diesmal gemeinsam mit ihrem Ehemann und der gemeinsamen Tochter. Die Vorfreude auf Baby Nummer zwei ist den dreien schon einmal ins Gesicht geschrieben ...
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