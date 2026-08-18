Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Elektroversion

Mercedes spendiert Update für Verbrenner-C-Klasse

Motor
18.08.2026 05:00
(Bild: Mercedes-Benz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Vergleich mit der neuen Elektroversion sieht die alte Verbrenner-C-Klasse alt aus. Ein Lifting soll das nun zumindest abmildern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kurz nach dem Start der komplett neuen elektrisch angetriebenen C-Klasse frischt Mercedes nun das konventionelle Schwestermodell auf. Die Mittelklasselimousine und der T-Modell genannte Kombi erhalten ein modernisiertes Front-Design, mehr Digital- und Assistenztechnik sowie überarbeitete Motoren. Die Preise steigen leicht und starten bei 53.970 Euro für die C-200-Limousine.

(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)

Die Motorenpalette umfasst weiterhin Benzin- und Dieselmotoren sowie Plug-in-Hybride, die teilweise modifiziert und laut Hersteller weiterentwickelt wurden. Der Vierzylinder-Benziner mit 2,0 Litern Hubraum und neuem elektrischem Zusatzverdichter wird in drei Leistungsstufen von 177 PS bis 258 PS angeboten und verfügt immer über Mildhybrid-Unterstützung. Gleiches gilt für die beiden 2,0-Liter-Diesel mit 163 PS und 200 PS. Auch der Plug-in-Hybrid bleibt im Angebot und kommt auf eine Systemleistung von 395 PS. Die elektrische Reichweite ist mit 100 Kilometern angegeben. 

Auch das T-Modell wird aufgewertet.
Auch das T-Modell wird aufgewertet.(Bild: Mercedes-Benz)

Äußerlich erhält die C-Klasse unter anderem einen neu gestalteten Kühlergrill mit beleuchteter Kontur sowie veränderte Scheinwerfer. Auch die Stoßfänger und die Heckleuchten wurden überarbeitet. Hinzu kommen neue Lackierungen und Felgendesigns. 

(Bild: Mercedes-Benz)

Im Innenraum bleiben ein 12,3 Zoll großes digitales Kombiinstrument und ein 11,9 Zoll großes Zentraldisplay erhalten. Neu ist unter anderem die jüngste Generation des Infotainmentsystems MBUX sowie ein Sprachassistent mit künstlicher Intelligenz auf Basis von ChatGPT, Microsoft Bing und Google Gemini. Die Navigation basiert auf Google Maps, Teile der Software und einzelne Fahrzeugfunktionen sollen über Over-the-Air-Updates aktualisiert werden können.

Überarbeitet wurden laut Mercedes zudem Fahrwerk und Assistenzsysteme. Diese können je nach Ausstattung unter anderem Spurwechsel auf Autobahnen unterstützen, vor roten Ampeln und Stoppschildern abbremsen sowie beim Ein- und Ausparken helfen.

Lesen Sie auch:
Neu & rein elektrisch
So tritt die Mercedes-C-Klasse gegen den BMW i3 an
20.04.2026

Die aktuelle Generation der C-Klasse wird seit 2021 gebaut und erhielt zuletzt 2024 ein kleines Technik-Update. Seit Kurzem hat sie hauseigene Konkurrenz durch die unter gleichem Namen vertriebene elektrische C-Klasse, die auf einer eigenen Technik-Plattform basiert und optisch eigenständig auftritt. 

Zum Start steht ab sofort der 490 PS starke C 400 4Matic bereit, im Herbst folgt der günstigere C 300 4Matic, danach das Basismodell.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
18.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Chinese kommt aus Graz
Xpeng G9: Ist der wirklich so viel Geld wert?
Auf der Nordschleife
Mercedes CLA schneller als Tesla Model S Plaid!
Mit bis zu 210 km/h
Wie langstreckentauglich ist der BMW iX3 wirklich?
Ein Schiff wird kommen
Audi Q9: Das größte SUV aus Ingolstadt ist riesig!
So lieben wir Fake!
Hyundai Ioniq 6 N: Fahren & Täuschen, aber richtig
Newsletter
Top 3

Gelesen

Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
211.480 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
106.805 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Ausland
Social-Media-Wahn! Touristen stürmen die Dolomiten
87.436 mal gelesen
Die Dolomiten gleichen teilweise einem Ameisenhaufen.
Mehr Motor
Wegen Elektroversion
Mercedes spendiert Update für Verbrenner-C-Klasse
Rekordpreis!
40 Mio. $ machen Ferrari Luce auch nicht schöner
Krone Plus Logo
Während Sprit zulegt
Warum Schnellladen von E-Autos sogar billiger wird
Besser als Stromer
Mazda plant Verbrenner mit fast null CO2-Emission!
„Krone“-Motor-Podcast
Neuer VW T-Roc: Quantensprung zum Vorgänger

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf