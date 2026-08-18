Mercedes spendiert Update für Verbrenner-C-Klasse

Die Motorenpalette umfasst weiterhin Benzin- und Dieselmotoren sowie Plug-in-Hybride, die teilweise modifiziert und laut Hersteller weiterentwickelt wurden. Der Vierzylinder-Benziner mit 2,0 Litern Hubraum und neuem elektrischem Zusatzverdichter wird in drei Leistungsstufen von 177 PS bis 258 PS angeboten und verfügt immer über Mildhybrid-Unterstützung. Gleiches gilt für die beiden 2,0-Liter-Diesel mit 163 PS und 200 PS. Auch der Plug-in-Hybrid bleibt im Angebot und kommt auf eine Systemleistung von 395 PS. Die elektrische Reichweite ist mit 100 Kilometern angegeben.