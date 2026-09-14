Neues Zuhause soll Kremser Taubenplage entschärfen

Politischer Streit über Verschmutzungen

Besonders rund um den Bahnhof hatte die ÖVP zuletzt massive Verschmutzungen kritisiert und ein Maßnahmenpaket gefordert. SPÖ und FPÖ lehnten den Antrag im Gemeinderat ab. Als Begründung wurde auf bereits laufende Gespräche mit Amtstierarzt und Tierschutzorganisationen sowie die Planungen für einen betreuten Taubenschlag verwiesen.