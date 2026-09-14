Mandatskauf? Anzeige gegen Wirtschaftsbund-Bosse

Mandatskauf und Packeleien: Es sind schwere Vorwürfe, die anonyme Anzeiger gegen Obmann und Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker und Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus erheben – die Anzeiger geben sich als Funktionäre des Wirtschaftsbundes aus. Die Staatsanwaltschaft prüft einen Anfangsverdacht. Beim Wirtschaftsbund wird entschieden dementiert.
Die Nerven liegen blank in der ÖVP. Auf Bundesebene sind dafür vor allem die schlechten Umfragewerte verantwortlich. Aber auch im schwarzen Kernland Niederösterreich, dem Machtzentrum der ÖVP, tobt ein interner Kleinkrieg, der für Unruhe sorgt. Seit Wochen melden sich Funktionäre des Wirtschaftsbundes in Niederösterreich bei der „Krone“. Sie mahnten „Zustände wie in Nordkorea“ ein, sparten nicht mit Kritik an ihrem Obmann, Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker, und forderten diesen zum Rücktritt auf.
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