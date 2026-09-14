Messerattacke in Wiener Innenstadt: Zwei Verletzte

Opfer in Spital gebracht

Die beiden verletzten Männer wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Identität des oder der Tatverdächtigen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.