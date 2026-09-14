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Messerattacke in Wiener Innenstadt: Zwei Verletzte

Wien
14.09.2026 14:18
Messer-Eklat am Franz-Josefs-Kai: Zwei junge Männer wurden verletzt. (Archivbild)
Messer-Eklat am Franz-Josefs-Kai: Zwei junge Männer wurden verletzt. (Archivbild)(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Blutige Auseinandersetzung am Franz-Josefs-Kai! In der Nacht auf Sonntag ist es in der Wiener Innenstadt zu einem Raufhandel zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden zwei junge Männer durch ein Messer verletzt.

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Gegen 2.40 Uhr eskalierte die Situation am Franz-Josefs-Kai im Bereich der Hausnummer 29 aus bislang ungeklärter Ursache. Nach ersten Zeugenaussagen soll plötzlich einer der Beteiligten ein Messer gezogen haben.

Freund wollte einschreiten
Ein 18-Jähriger erlitt dabei eine Schnittverletzung am Rücken, ein 19-Jähriger wurde mit dem Messer an der Schulter verletzt. Als ein Freund der beiden Verletzten offenbar einschreiten und den Angreifer von ihnen wegziehen wollte, soll der Tatverdächtige auch ihn mit dem Messer bedroht haben.

Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

Opfer in Spital gebracht
Die beiden verletzten Männer wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Identität des oder der Tatverdächtigen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

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