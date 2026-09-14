Warum „stark sein“ auch problematisch sein kann

Sonja Pikart ist als Kabarettistinnen äußerst erfolgreich: Sie wurde bereits mit dem Österreichischen Kabarettpreis und dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Jetzt bringt sie ihre neues Programm „Stark“ auf die Bühne. Worauf man sich da freuen darf, und wie sie persönlich auf das Thema Stärke blickt, darüber sprach sie bei „Krone zu Mittag“.