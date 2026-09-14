Pensionsalter rauf: Wie lange geht das gut?

Österreich altert – und mit jedem Jahr wächst der Druck auf das Pensionssystem. Über 30 Milliarden Euro schießt der Bund mittlerweile jährlich aus Steuergeld zu, um die Auszahlungen zu sichern. Während Wirtschaftsexperten eine Anhebung des Antrittsalters für alternativlos halten, stellt sich für die Beschäftigten eine ganz andere Frage: Wie lange wollen und können Sie überhaupt im Berufsleben stehen?
Vorweg: Das österreichische Pensionssystem war nie darauf ausgelegt, sich rein über die laufenden Beiträge selbst zu tragen. Doch der demografische Wandel hat das 1956 eingeführte Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) von einem soliden Generationenvertrag in eine finanzielle Zeitbombe verwandelt.
Kamen Mitte der 1950er-Jahre noch rund vier bis fünf Erwerbstätige auf einen Pensionisten, liegt das Verhältnis heute nur noch bei etwa 1,7 zu 1. Das gesetzliche Antrittsalter von 65 Jahren für Männer und 60 Jahren für Frauen blieb dabei, bis auf die schrittweise Angleichung der Frauen, über Jahrzehnte unangetastet.
Für viele Stimmen aus Wirtschaft und Politik scheint ein späterer Pensionsantritt die einzig logische Stellschraube zu sein. Doch die Realität am Arbeitsmarkt zeichnet ein anderes Bild: Über 375.000 Menschen sind derzeit beim AMS als arbeitslos oder in Schulung gemeldet – dem stehen bundesweit nur rund 86.000 offene Stellen gegenüber.
Besonders für ältere Arbeitnehmer wird die Luft oft dünn: Wer mit über 50 den Job verliert, bleibt oft überdurchschnittlich lange ohne neue Anstellung. Dazu kommt die körperliche Belastung in vielen Branchen. Was nützt also ein höheres Antrittsalter auf dem Papier, wenn ältere Arbeitskräfte in der Praxis kaum eingestellt werden oder die Gesundheit vorher nachgibt?
Wie stehen Sie zu einer Erhöhung des Pensionsantrittsalters? Könnten Sie sich vorstellen, bis 67 oder noch länger zu arbeiten, wenn Anreize wie Steuererleichterungen stimmen? Oder zählt für Sie jeder Monat früher im Ruhestand?
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