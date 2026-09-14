Pensionsalter rauf: Wie lange geht das gut?

Österreich altert – und mit jedem Jahr wächst der Druck auf das Pensionssystem. Über 30 Milliarden Euro schießt der Bund mittlerweile jährlich aus Steuergeld zu, um die Auszahlungen zu sichern. Während Wirtschaftsexperten eine Anhebung des Antrittsalters für alternativlos halten, stellt sich für die Beschäftigten eine ganz andere Frage: Wie lange wollen und können Sie überhaupt im Berufsleben stehen?