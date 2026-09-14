Polizei macht Jagd auf Raser in Venedigs Lagune

Das kleine Boot eines 25-jährigen Fischers war in einem der gefährlichsten Bereiche der Lagune unterwegs, auf der Strecke in Richtung Flughafen. Das Wassertaxi, das Fahrgäste zum Flughafen brachte und mit mindestens 40 km/h unterwegs gewesen sein soll, erfasste das Boot. Der Mann kam bei dem Unglück ums Leben, seine brasilianische Frau gilt als vermisst. Das Paar hatte erst vor drei Monaten geheiratet.