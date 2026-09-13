Konsumenten sparen ernüchternd wenig ein

Manche sparen gar nichts ...

Insgesamt dürfte die Ersparnis für die Konsumenten überschaubar sein. Und wer viele Packerl bestellt, spart bald womöglich gar nichts mehr. Denn eine Paketsteuer soll die Mehrwertsteuersenkung auf die Grundnahrungsmittel gegenfinanzieren. Ab Oktober ist eine Abgabe von 2,40 Euro (zwei Euro ohne Steuer) pro Paket fällig, gültig für alle Online-Händler mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro im Jahr. Unterm Strich ist bei manchen Österreichern dann womögliche sogar weniger Geld im Börserl.