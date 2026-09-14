Prominente Zuschauerin stiehlt hier allen die Show

Wer jubelt denn hier über die ersten Saisonpunkte der Los Angeles Chargers? Es handelt sich um Sängerin Madison Beer, die seit Juli mit Quarterback Justin Herbert verlobt ist. Gleich mehrmals fingen die TV-Kameras die berühmte Zuschauerin ein.
Beim Saisonauftakt der NFL zwischen den Los Angeles Chargers und den Arizona Cardinals standen nicht nur die Spieler im Rampenlicht. Die berühmte Sängerin Madison Beer, seit Juli die Verlobte des Quarterbacks Justin Herbert, riss die Aufmerksamkeit der TV-Kameras gleich mehrmals auf sich – auch zum Unmut einiger Zuseher. „Hört auf, sie im Fernsehen zu zeigen“, beschwerte sich ein „X“-User beim US-amerikanischen Sender „CBS“.
Bilder gingen um die Welt
Die Bilder der 27-Jährigen gingen im Internet viral. Vor allem ihr Jubel beim ersten Touchdown-Pass ihres Verlobten ging um die Welt. Das US-Portal „BroBible“ schrieb, die Kameraleute seien sogar „besessen“ von der Sängerin gewesen. Dass TV-Kameras vermehrt Familienmitglieder und berühmte Freunde der NFL-Spieler suchen, ist kein Zufall, sondern eine klare Strategie der National Football League.
Klare Strategie der NFL
„Auf Liga- und Klubebene beziehen wir die Familien und Angehörigen unserer Spieler seit Jahren mit ein. Ob im Trainingslager, bei den wöchentlichen Einheiten oder beim Super Bowl“, erklärte Ian Trombetta, der Senior Vice President für Social- und Influencer-Marketing der NFL. „Wir suchen nach authentischen Möglichkeiten, unsere Spieler und die Menschen zu zeigen, die sie auf ihrem Weg begleiten.“
Ein weiteres bekanntes Beispiel der letzten Jahre war Popstar Taylor Swift, die seit Sommer mit dem Kansas-City-Star Travis Kelce verheiratet ist. Sportlich lief es für den Chargers-Quarterback Justin Herbert jedoch nicht so erfolgreich wie in der Liebe. Gegen die Arizona Cardinals, die vor dem Spiel als klare Underdogs geführt wurden, setzte es zu Hause eine 14:26-Pleite.
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