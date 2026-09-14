Prominente Zuschauerin stiehlt hier allen die Show

Klare Strategie der NFL

„Auf Liga- und Klubebene beziehen wir die Familien und Angehörigen unserer Spieler seit Jahren mit ein. Ob im Trainingslager, bei den wöchentlichen Einheiten oder beim Super Bowl“, erklärte Ian Trombetta, der Senior Vice President für Social- und Influencer-Marketing der NFL. „Wir suchen nach authentischen Möglichkeiten, unsere Spieler und die Menschen zu zeigen, die sie auf ihrem Weg begleiten.“