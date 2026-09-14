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So fliegen Sie günstig in die Herbstferien

Reisen & Urlaub
14.09.2026 15:35
In den Herbstferien ans Meer? Das kann teuer werden.
In den Herbstferien ans Meer? Das kann teuer werden.(Bild: travnikovstudio - stock.adobe.co)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Kaum ist der Schulbeginn abgehakt, stehen die Herbstferien bald an. Krone+ hat sich angesehen, wie Sie am günstigsten in den Urlaub kommen, verglich Pauschalangebote mit individuell geplanten Reisen. Wir zeigen, wo Sie Geld sparen können.

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Egal, ob ein Städtetrip nach Barcelona, ein Golfurlaub in der Türkei oder Erholung in einer österreichischen Therme: Urlaub in den anstehenden Herbstferien ist kein günstiges Vergnügen. Sowohl Fluglinien als auch Hotels wissen aufgrund der erhöhten Nachfrage, dass sie die Preise in diesem Zeitraum – heuer in vielen Schulen von 24. Oktober bis 2. November – höher ansetzen können. Krone+ hat verglichen, ob Sie mit Pauschalreisen oder einem individuell geplanten Urlaub günstiger verreisen:

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