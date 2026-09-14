So fliegen Sie günstig in die Herbstferien

Kaum ist der Schulbeginn abgehakt, stehen die Herbstferien bald an. Krone+ hat sich angesehen, wie Sie am günstigsten in den Urlaub kommen, verglich Pauschalangebote mit individuell geplanten Reisen. Wir zeigen, wo Sie Geld sparen können.
Egal, ob ein Städtetrip nach Barcelona, ein Golfurlaub in der Türkei oder Erholung in einer österreichischen Therme: Urlaub in den anstehenden Herbstferien ist kein günstiges Vergnügen. Sowohl Fluglinien als auch Hotels wissen aufgrund der erhöhten Nachfrage, dass sie die Preise in diesem Zeitraum – heuer in vielen Schulen von 24. Oktober bis 2. November – höher ansetzen können. Krone+ hat verglichen, ob Sie mit Pauschalreisen oder einem individuell geplanten Urlaub günstiger verreisen:
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