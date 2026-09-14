So fliegen Sie günstig in die Herbstferien

Egal, ob ein Städtetrip nach Barcelona, ein Golfurlaub in der Türkei oder Erholung in einer österreichischen Therme: Urlaub in den anstehenden Herbstferien ist kein günstiges Vergnügen. Sowohl Fluglinien als auch Hotels wissen aufgrund der erhöhten Nachfrage, dass sie die Preise in diesem Zeitraum – heuer in vielen Schulen von 24. Oktober bis 2. November – höher ansetzen können. Krone+ hat verglichen, ob Sie mit Pauschalreisen oder einem individuell geplanten Urlaub günstiger verreisen: