Vier neue Gesichter im ÖFB-Teamkader, Alaba fehlt

Premieren für Bacher und Markovic

Bacher war im Sommer von Estoril Praia aus Portugal nach Lyon gewechselt und ist beim französischen Spitzenklub seither gesetzt. Markovic hat sich bei der Austria durchgesetzt und könnte durch seine Wurzeln auch für Serbien spielen. Bisher ist der 18-Jährige aber ausschließlich für ÖFB-Nachwuchsauswahlen aufgelaufen. Nach dem Vizeweltmeistertitel mit der U17 debütierte der Mittelfeldmann im März in der U21. Diese absolviert am 2. Oktober gegen Dänemark und am 6. Oktober in Wales ihre entscheidenden Spiele in der EM-Qualifikation.