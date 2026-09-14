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Was für ein Zirkus!

Bernhard Paul: 50. Roncalli-Jubiläum im Rollstuhl

Adabei Österreich
14.09.2026 14:11
Roncalli-Gründer Bernhard Paul mit Ehefrau Eliana und Tochter Lili (re.).
Roncalli-Gründer Bernhard Paul mit Ehefrau Eliana und Tochter Lili (re.).(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, denn unter dem Motto „50 Jahre Circus-Theater Roncalli“ eröffnet der berühmte Zirkus am Mittwochabend (16.9.) seine Manege am Wiener Rathausplatz. 

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Dabei hätte Gründer Bernhard Paul fast gefehlt, denn der 79-Jährige ist vergangene Woche auf einer nassen Fliese am Pool ausgerutscht. 

Das Ergebnis: Ein gebrochener Unterschenkel, stark in Mitleidenschaft gezogene Sehnen und lauter schmerzhafte Hämatome, wie er bei der Pressekonferenz im Wiener Café Landtmann erzählte.

Paul will trotz gebrochenem Bein bei der Jubiläumsshow auftreten.
Paul will trotz gebrochenem Bein bei der Jubiläumsshow auftreten.(Bild: Alexander Tuma)

Wird trotzdem auftreten

Aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen, da er sein Bein absolut gar nicht belasten soll, will Paul seine Gäste in der Manege aber trotzdem persönlich begrüßen, schließlich möchte er sich das große Zirkus-Jubiläum, das noch dazu in seiner Heimat über die Bühne geht, nicht entgehen lassen. Allerdings brauche man ihm für diesen Auftritt, wie sonst üblich, weder Hals- noch Beinbruch wünschen...

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