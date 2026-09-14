Bernhard Paul: 50. Roncalli-Jubiläum im Rollstuhl

Aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen, da er sein Bein absolut gar nicht belasten soll, will Paul seine Gäste in der Manege aber trotzdem persönlich begrüßen, schließlich möchte er sich das große Zirkus-Jubiläum, das noch dazu in seiner Heimat über die Bühne geht, nicht entgehen lassen. Allerdings brauche man ihm für diesen Auftritt, wie sonst üblich, weder Hals- noch Beinbruch wünschen...