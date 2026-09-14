Kopftuchverbot: Mehrere Verstöße in der Steiermark

„Bei uns ist es überhaupt kein Thema“, sagt Florian Pichler, Direktor der Volksschule Brockmann in Graz, die einen sehr hohen Migrationsanteil hat. „Der Schulstart ist gut verlaufen, die Kinder sind gut angekommen“, so Pichler.

Am Montag hat – eine Woche verstetzt zum Osten des Landes – in der Steiermark das neue Schuljahr begonnen. Damit gilt auch bei uns das Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren.