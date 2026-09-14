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Neuzugang beim ÖFB

Kühbauers Co-Trainer schließt sich Nationalteam an

Fußball National
14.09.2026 15:44
Maximilian Ritscher wird als Assistenztrainer im Nationalteam tätig sein.
Maximilian Ritscher wird als Assistenztrainer im Nationalteam tätig sein.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Maximilian Ritscher verstärkt den Trainerstab der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Co-Trainer von Dietmar Kühbauer beim LASK wird zusätzlich zu seinem Job beim Meister während der Länderspielphasen auch für den Staff von Teamchef Ralf Rangnick tätig sein, wie der ÖFB am Montag vermeldete. 

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Ritscher ersetzt Lars Kornetka, der mittlerweile als Cheftrainer von Eintracht Braunschweig fungiert. Die weiteren Rangnick-Assistenten sind Stefan Oesen und Onur Cinel.

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Für Standardsituationen zuständig
Der 32-jährige Ritscher arbeitete ab 2020 als Trainer der LASK-Amateure und ist seit 2022 als Co-Trainer bei den Profis im Einsatz. Er fungierte bei den Linzern im Vorjahr auch schon in insgesamt elf Partien als Interims-Chefcoach. Laut Rangnick wird Ritscher im ÖFB-Team künftig vor allem für Standardsituationen zuständig sein.

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