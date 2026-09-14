Kühbauers Co-Trainer schließt sich Nationalteam an

Für Standardsituationen zuständig

Der 32-jährige Ritscher arbeitete ab 2020 als Trainer der LASK-Amateure und ist seit 2022 als Co-Trainer bei den Profis im Einsatz. Er fungierte bei den Linzern im Vorjahr auch schon in insgesamt elf Partien als Interims-Chefcoach. Laut Rangnick wird Ritscher im ÖFB-Team künftig vor allem für Standardsituationen zuständig sein.