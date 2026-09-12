SCR Altach gegen GAK ab 17 Uhr LIVE

6. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den GAK. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Im Ländle kommt es zum Duell der Nachzügler. Altach kassierte insgesamt vier und zuletzt drei Niederlagen in Folge, der GAK fand mit einem 0:0 gegen den WAC Ende August zumindest wieder Tritt. Es war das erste Spiel unter Coach Gerald Scheiblehner, der sich nun fest seinen ersten Sieg mit den Rotjacken vornahm. „Wir fahren mit der Haltung dorthin, das Spiel gewinnen zu wollen, das ist klar“, betonte der ehemalige Coach von BW Linz. Auch wenn man wisse, dass eine „sehr, sehr gute Leistung“ nötig sei. Brisanz hat das Duell nicht zuletzt im Hinblick auf das Cup-Achtelfinale. Auch dort werden sich die beiden Teams Ende Oktober in Vorarlberg gegenüberstehen.
„Unser Punktestand spiegelt nicht das wider, was wir gezeigt haben“
Die Grazer sind alles andere als ein Lieblingsgegner von Altach, das seit der Bundesligarückkehr des GAK 2025 bei vier Remis nur eines von acht Duellen gewinnen konnte. Besser schaut es für Altach-Coach Ognjen Zaric aus, der in zwei Partien mit seiner Truppe einen Sieg und ein Remis gegen den GAK holte. „Ich hoffe, dass meine persönliche Statistik länger anhält als jene des SCR Altach“, sagte der 37-Jährige. Dass man dank eines 3:1 gegen die WSG bisher nur drei Punkte am Konto hat, müsse richtig eingeordnet werden. Mit Rapid, Sturm Graz, Hartberg und dem LASK sei das Auftaktprogramm schließlich „brutal“, die Leistungen aber „zum Teil sehr gut“ gewesen. „Unser Punktestand spiegelt nicht das wider, was wir gezeigt haben.“
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