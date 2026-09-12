SCR Altach gegen GAK ab 17 Uhr LIVE

„Unser Punktestand spiegelt nicht das wider, was wir gezeigt haben“

Die Grazer sind alles andere als ein Lieblingsgegner von Altach, das seit der Bundesligarückkehr des GAK 2025 bei vier Remis nur eines von acht Duellen gewinnen konnte. Besser schaut es für Altach-Coach Ognjen Zaric aus, der in zwei Partien mit seiner Truppe einen Sieg und ein Remis gegen den GAK holte. „Ich hoffe, dass meine persönliche Statistik länger anhält als jene des SCR Altach“, sagte der 37-Jährige. Dass man dank eines 3:1 gegen die WSG bisher nur drei Punkte am Konto hat, müsse richtig eingeordnet werden. Mit Rapid, Sturm Graz, Hartberg und dem LASK sei das Auftaktprogramm schließlich „brutal“, die Leistungen aber „zum Teil sehr gut“ gewesen. „Unser Punktestand spiegelt nicht das wider, was wir gezeigt haben.“