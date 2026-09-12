So stemmt sich ein Winzer gegen sinkende Absätze

Die heurige Weinlese fand so früh statt wie noch nie. Weinbauer Erich Scheiblhofer hat alle Hände voll zu tun. Die Rekordtrockenheit hinterließ im burgenländischen Andau ihre Spuren. Der Winzer rechnet daher mit einem Absatzminus in diesem Jahr von 10 bis 15 Prozent. 2025 lag das Minus noch bei 6 Prozent. Doch Sorgen braucht sich Scheiblhofer keine zu machen.