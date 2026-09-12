Almabtrieb: Die Rückkehr der „jungen Wilden“

Es ist mittlerweile ein Event, das Tausende in seinen Bann zieht und ein Highlight im steirischen Jahreslauf darstellt: der Almabtrieb der weltweit bekannten edlen Rösser. 51 Hengste im Alter zwischen ein und drei Jahren haben drei unbeschwerte Sommermonate auf der Stubalm hinter sich und wurden am Samstag, festlich aufgeputzt und unter den bewundernden Blicken von Besuchern aus dem In- und Ausland, zurück in die Gefilde des nicht minder berühmten Gestüts Piber geleitet.