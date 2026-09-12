Almabtrieb: Die Rückkehr der „jungen Wilden“

Die Weststeiermark feiert die Lipizzaner! Nach drei Monaten auf der Stubalm kehrten die ein- bis dreijährigen Junghengste am Samstag in ihre Stallungen nach Piber zurück. Zahlreiche Schaulustige begleiteten den traditionellen Almabtrieb der edlen Pferde.
Es ist mittlerweile ein Event, das Tausende in seinen Bann zieht und ein Highlight im steirischen Jahreslauf darstellt: der Almabtrieb der weltweit bekannten edlen Rösser. 51 Hengste im Alter zwischen ein und drei Jahren haben drei unbeschwerte Sommermonate auf der Stubalm hinter sich und wurden am Samstag, festlich aufgeputzt und unter den bewundernden Blicken von Besuchern aus dem In- und Ausland, zurück in die Gefilde des nicht minder berühmten Gestüts Piber geleitet.
Bis zu elf km/h schnell
„Es sind wirklich viele gekommen, um sie zu sehen“, freute sich Erwin Movia, Leiter des Gestütes. Und sie säumten den Weg, der von Maria Lankowitz über Köflach Richtung Piber ging. Übrigens recht flotten Hufes: Die prachtvollen Rösser sind da schon mit bis zu elf km/h unterwegs.
Älteren steht Herbstmusterung bevor
Für die Älteren der Pferde beginnt nun der sprichwörtliche Ernst des Lebens, sofern sie bei der bevorstehenden sogenannten Herbstmusterung als die Besten der Besten reüssieren. Und die Auserwählten danach ihre Ausbildung und Karriere bei der Hofreitschule beginnen.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Der Abtrieb der 61 jungen Stuten ist am 17. September ab 11 Uhr in Rosental an der Kainach! Weniger berühmt, mit weniger Besuch, aber nicht weniger eindrucksvoll ob der wunderschönen Pferde.
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