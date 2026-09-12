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Hartbergs Allrounder

Das „Chamäleon“ giert nach weiteren Erfolgen

Fußball National
12.09.2026 12:30
Fabian Wilfinger ist Hartbergs „Mann für alle Fälle“.
Fabian Wilfinger ist Hartbergs „Mann für alle Fälle“.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Nach drei Pflichtspielsiegen will der TSV Hartberg am Sonntag in Tirol auf seiner Erfolgswelle bleiben. Markus Schopps „Mann für alle Fälle“ geht dabei mit viel Selbstvertrauen ans Werk.

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Nach zähem Saisonstart hat Hartberg den Lift nach oben genommen: Sonntag in Tirol gegen WSG wollen die Oststeirer nach den Siegen gegen Altach (2:1), Ried (3:2) und Steyr (4:0) nachlegen. Mit 629 Einsatzminuten ist Fabian Wilfinger nach Benjamin Markus (630) die gefragteste Kraft bei Trainer Markus Schopp – weil der 23-Jährige der vielseitigste Allrounder beim TSV ist, ein wahres „Positions-Chamäleon“.

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