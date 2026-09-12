Das „Chamäleon“ giert nach weiteren Erfolgen

Nach zähem Saisonstart hat Hartberg den Lift nach oben genommen: Sonntag in Tirol gegen WSG wollen die Oststeirer nach den Siegen gegen Altach (2:1), Ried (3:2) und Steyr (4:0) nachlegen. Mit 629 Einsatzminuten ist Fabian Wilfinger nach Benjamin Markus (630) die gefragteste Kraft bei Trainer Markus Schopp – weil der 23-Jährige der vielseitigste Allrounder beim TSV ist, ein wahres „Positions-Chamäleon“.