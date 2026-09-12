Schwäbische Tüftler – das ist kein Klischee!

Die Sache nennt sich EUV-Lithographie, sie beruht auf einer Maschine, die im schwäbischen Oberkochen gebaut wurde. Von der Firma „Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology GmbH“ – und nur von ihr. Was steckt dahinter? EUV ist die Abkürzung für „extrem Ultraviolett“. Das Betriebsmittel der Gegenwart, die Wundermaschine des Jahrhunderts ist der Computerchip. Diese Dinger bestehen aus sehr dünnen Schichten verschiedener Materialien mit höchst komplizierten Strukturen, die mit Strom als elektronische Bauteile funktionieren. Sie sind sehr klein und werden seit Jahrzehnten immer noch kleiner. Das ist ihr Wesenselement. Die Ursache für die Existenz des Computers, wie wir ihn kennen, obwohl wir das Ding nie sehen: ein Chip in Fingernagelgröße.