Schwäbische Tüftler – das ist kein Klischee!

„Europa fällt zurück“, kann man überall lesen. Auf einem entscheidenden Gebiet ist die ganze Welt aber auf Europa angewiesen. Dabei geht es um etwas Extremes, weiß Naturwissenschaftler Christian Mähr.
Die Sache nennt sich EUV-Lithographie, sie beruht auf einer Maschine, die im schwäbischen Oberkochen gebaut wurde. Von der Firma „Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology GmbH“ – und nur von ihr. Was steckt dahinter? EUV ist die Abkürzung für „extrem Ultraviolett“. Das Betriebsmittel der Gegenwart, die Wundermaschine des Jahrhunderts ist der Computerchip. Diese Dinger bestehen aus sehr dünnen Schichten verschiedener Materialien mit höchst komplizierten Strukturen, die mit Strom als elektronische Bauteile funktionieren. Sie sind sehr klein und werden seit Jahrzehnten immer noch kleiner. Das ist ihr Wesenselement. Die Ursache für die Existenz des Computers, wie wir ihn kennen, obwohl wir das Ding nie sehen: ein Chip in Fingernagelgröße.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.