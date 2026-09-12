Streit über Ceuta: „Italien hat Grenzen geschützt“

Italien will in der kommenden Woche entscheiden, ob die vorübergehenden Kontrollen an der Grenze zu Spanien verlängert werden. Die derzeitige Regelung läuft Mitte September aus. Italien hatte die Kontrollen an der Grenze zu Spanien vorübergehend wieder eingeführt. Hintergrund waren unter anderem Befürchtungen, dass Menschen über Spanien und weitere Schengen-Staaten nach Italien gelangen könnten.