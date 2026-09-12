Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Migrantensturm

Streit über Ceuta: „Italien hat Grenzen geschützt“

Außenpolitik
12.09.2026 16:32
Der massive Migrantenansturm auf die spanische Exklave Ceuta ereignete sich Ende Juli. Innerhalb ...
Der massive Migrantenansturm auf die spanische Exklave Ceuta ereignete sich Ende Juli. Innerhalb von weniger als 48 Stunden gelangten schätzungsweise Zehntausende Menschen schwimmend oder über die Grenzzäune von Marokko in das spanische EU-Territorium.(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italiens Außenminister Antonio Tajani hat einen Konflikt mit Spanien wegen der Migrationsfrage zurückgewiesen. „Es gibt keine Krise mit Spanien. Wir haben lediglich die europäischen und italienischen Grenzen geschützt und verteidigt, um die Sicherheit zu gewährleisten“, sagte Tajani.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Tajani verwies auf die Lage in der spanischen Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste. Dorthin seien fast 100.000 Menschen aus Marokko gelangt. Ein großer Teil habe Ceuta nach einigen Tagen wieder verlassen, einige Tausend seien jedoch geblieben.

„Die Situation ist weiterhin alarmierend“
Die von Präfekten, Bürgermeistern und Regionalpräsidenten geäußerte Sorge sei eindeutig, sagte Tajani. „Die Situation ist weiterhin alarmierend.“ Es bestehe die Gefahr, dass insbesondere Minderjährige aus Ceuta auf das spanische Festland gebracht werden und sich anschließend innerhalb Europas frei bewegen könnten.

Italiens Außenminister Antonio Tajani verteidigt das Vorgehen seines Landes nach dem ...
Italiens Außenminister Antonio Tajani verteidigt das Vorgehen seines Landes nach dem Migrantenanstrum auf Ceuta.(Bild: AFP/SIMON WOHLFAHRT)

„Haben die Pflicht, unsere Mitbürger zu schützen“
„Wir haben die Pflicht, unsere Mitbürger zu schützen“, sagte Tajani. Es gehe weder um einen Krieg noch um eine Auseinandersetzung mit Spanien. Es handle sich vielmehr um eine politische Entscheidung, die zudem von zahlreichen Bürgern – auch in Spanien – geteilt werde.

Italien will in der kommenden Woche entscheiden, ob die vorübergehenden Kontrollen an der Grenze zu Spanien verlängert werden. Die derzeitige Regelung läuft Mitte September aus. Italien hatte die Kontrollen an der Grenze zu Spanien vorübergehend wieder eingeführt. Hintergrund waren unter anderem Befürchtungen, dass Menschen über Spanien und weitere Schengen-Staaten nach Italien gelangen könnten.

Lesen Sie auch:
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
„Bereit, zu handeln“
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
31.07.2026
Wegen Ceuta-Krise
Spanien kontert: Jetzt Grenzkontrollen für Italien
07.08.2026
Lage „untragbar“
Ceuta: EU sagt rund 115 Millionen Euro Nothilfe zu
09.09.2026
Um Zeltlager zu bauen
Spanien übernimmt Kontrolle über Hafen von Ceuta
05.09.2026

Die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, etwa bei einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit. Infolge von Italiens Aussetzung des Schengen-Abkommens hatte auch Spanien die Wiedereinführung von Kontrollen für Reisende aus Italien beschlossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
12.09.2026 16:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
136.571 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
131.436 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
126.218 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1669 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1378 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1070 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Mehr Außenpolitik
Nach Migrantensturm
Streit über Ceuta: „Italien hat Grenzen geschützt“
Debatte um Dauer
„Sehe ich nicht“: Minister gegen kürzere Ferien
Aufmarsch in Innsbruck
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
Nächster Preisschock?
Öl-Krise spitzt sich zu: Saudis drehen Pipeline ab
Sehr heikle Aussage
Wäre „Erfolg“: Trump für Wiedervereinigung Irlands
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf