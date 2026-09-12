Bergretter trugen Wanderer stundenlang ins Tal

Nach sechs Stunden im Tal

Im Anschluss wurde er von der Bergrettung ins Tal gebracht. Die Rettungsaktion dauerte insgesamt sechs Stunden und führte die Gruppe über das Schiestlhaus in Richtung Voisthalerhütte nach Seewiesen. Im Tal wurde die Person schließlich gegen 23 Uhr mit seinen Begleitern ans Rote Kreuz übergeben.