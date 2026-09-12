Bergretter trugen Wanderer stundenlang ins Tal

Großeinsatz für die steirischen Bergretter am Freitagnachmittag am Hochschwab: Ein Wanderer erlitt einen medizinischen Notfall und musste in einer sechsstündigen Rettungsaktion per Trage ins Tal gebracht werden.
Gegen 15.30 Uhr setzten die Begleiter des Mannes den Notruf ab – der Wanderer hatte einen medizinischen Notfall erlitten und konnte unmöglich aus eigenen Kräften ins Tal zurückkehren. Da die Witterungsbedingungen eine Rettung aus der Luft unmöglich machten, wurden insgesamt 25 Einsatzkräfte der Bergrettung Thörl, Kapfenberg alarmiert, zusätzlich die Alpinpolizei Hochsteiermark.
Mit einem Rettungshubschrauber des Öamtc und einem Polizeihubschrauber wurden Retter und Material so nahe wie möglich an den Einsatzort geflogen. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch einen Bergrettungsarzt und Notfallsanitätern wurde der Mann in die Biwakschachtel am Hochschwabplateau gebracht und dort transportfertig gemacht.
Nach sechs Stunden im Tal
Im Anschluss wurde er von der Bergrettung ins Tal gebracht. Die Rettungsaktion dauerte insgesamt sechs Stunden und führte die Gruppe über das Schiestlhaus in Richtung Voisthalerhütte nach Seewiesen. Im Tal wurde die Person schließlich gegen 23 Uhr mit seinen Begleitern ans Rote Kreuz übergeben.
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