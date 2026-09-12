Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktuelle Umfrage

Sommerferien verkürzen, aber ja nicht verschieben

Österreich
12.09.2026 17:32
Es hat sich ausgeplanscht: Auch im Westen und Süden Österreichs beginnt am Montag wieder der ...
Es hat sich ausgeplanscht: Auch im Westen und Süden Österreichs beginnt am Montag wieder der Unterricht.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Eine Woche nach Ostösterreich neigen sich nun auch im Rest des Landes die Sommerferien dem Ende zu. Damit flammt auch eine wiederkehrende Diskussion auf: Sollen die Ferien verkürzt oder gar verlegt werden? Eine aktuelle Umfrage liefert spannende Ergebnisse.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Neun Wochen Sommerferien stellen Eltern – vor allem in Städten – oft vor gröbere Herausforderungen. Stichwort: Kinderbetreuung. Immer wieder wird über eine Verkürzung debattiert, nach der Hitzewelle im Juni sogar über eine Verschiebung. Wie genau Herr und Frau Österreicher (ab 16 Jahren) zu dem Thema stehen, hat nun das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) für die „Krone“ erfragt.

Demnach findet sich bei der Frage nach einer Verkürzung der großen Ferien eine Mehrheit von 54 Prozent, die sich dafür bzw. eher dafür ausspricht. Einer zeitlichen Verschiebung der Ferien erteilen die Befragten jedenfalls eine klare Absage, nicht einmal ein Drittel spricht sich dafür aus.

Zitat Icon

Keine Mehrheit für eine Verschiebung der Sommerferien. Die Ablehnung ist am stärksten, wo Ferienzeit fest in regionale und betriebliche Abläufe eingebettet ist.

IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer

Bild: Christian Jauschowetz

„Dies wäre gerade im ländlichen und landwirtschaftlichen Bereich kritisch, da gerade der August der wesentlichste Zeitraum darstellt, wo die Kinder im elterlichen Betrieb und in der Landwirtschaft mithelfen“, erklärt Manfred Macek, Präsident des Landeselternverbandes Tirol.

Abgelehnt wird auch, eine mögliche Verkürzung durch zusätzliche Ferientage in anderen Jahreszeiten – etwa rund um Ostern oder im Herbst – auszugleichen. Die erste Schulwoche sollte dann für Wiederholungen des Lernstoffs genutzt werden.

Lesen Sie auch:
Im Osten Österreichs drücken die Kinder bereits seit einer Woche wieder die Schulbank, am Montag ...
Einige Problemfälle
Durchwachsene erste Woche mit Kopftuchverbot
12.09.2026
Debatte um Dauer
„Sehe ich nicht“: Minister gegen kürzere Ferien
12.09.2026
Debatte geht weiter
„Zu lange“: WKO-Chefin für kürzere Sommerferien
11.09.2026

Sommerschule soll fortgesetzt werden
Die Umfrage zeigt aber auch, wie sehr das Thema Kinderbetreuung unter den Nägeln brennt. Mehr als die Hälfte fühlt sich über kostenlose oder günstige Angebote nicht gut informiert, 68 Prozent fordern zudem einen Ausbau der Ferienbetreuungsangebote. Und: Fast drei Viertel der Befragten sprechen sich für eine Fortführung der Sommerschule aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
12.09.2026 17:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
136.759 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
131.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
126.396 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1669 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1486 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1094 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Mehr Österreich
Regen bleibt aus
Es kühlt wieder ab: Uns erwartet eine ruhige Nacht
Großer Lipizzaner-Tag
Almabtrieb: Die Rückkehr der „jungen Wilden“
Aktuelle Umfrage
Sommerferien verkürzen, aber ja nicht verschieben
In idyllischer Lage
Feuerwehr verhinderte Vollbrand in Ex-Bordell
Medizinischer Notfall
Bergretter trugen Wanderer stundenlang ins Tal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf