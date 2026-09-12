Sommerferien verkürzen, aber ja nicht verschieben

Eine Woche nach Ostösterreich neigen sich nun auch im Rest des Landes die Sommerferien dem Ende zu. Damit flammt auch eine wiederkehrende Diskussion auf: Sollen die Ferien verkürzt oder gar verlegt werden? Eine aktuelle Umfrage liefert spannende Ergebnisse.
Neun Wochen Sommerferien stellen Eltern – vor allem in Städten – oft vor gröbere Herausforderungen. Stichwort: Kinderbetreuung. Immer wieder wird über eine Verkürzung debattiert, nach der Hitzewelle im Juni sogar über eine Verschiebung. Wie genau Herr und Frau Österreicher (ab 16 Jahren) zu dem Thema stehen, hat nun das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) für die „Krone“ erfragt.
Demnach findet sich bei der Frage nach einer Verkürzung der großen Ferien eine Mehrheit von 54 Prozent, die sich dafür bzw. eher dafür ausspricht. Einer zeitlichen Verschiebung der Ferien erteilen die Befragten jedenfalls eine klare Absage, nicht einmal ein Drittel spricht sich dafür aus.
Keine Mehrheit für eine Verschiebung der Sommerferien. Die Ablehnung ist am stärksten, wo Ferienzeit fest in regionale und betriebliche Abläufe eingebettet ist.
IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer
Bild: Christian Jauschowetz
„Dies wäre gerade im ländlichen und landwirtschaftlichen Bereich kritisch, da gerade der August der wesentlichste Zeitraum darstellt, wo die Kinder im elterlichen Betrieb und in der Landwirtschaft mithelfen“, erklärt Manfred Macek, Präsident des Landeselternverbandes Tirol.
Abgelehnt wird auch, eine mögliche Verkürzung durch zusätzliche Ferientage in anderen Jahreszeiten – etwa rund um Ostern oder im Herbst – auszugleichen. Die erste Schulwoche sollte dann für Wiederholungen des Lernstoffs genutzt werden.
Sommerschule soll fortgesetzt werden
Die Umfrage zeigt aber auch, wie sehr das Thema Kinderbetreuung unter den Nägeln brennt. Mehr als die Hälfte fühlt sich über kostenlose oder günstige Angebote nicht gut informiert, 68 Prozent fordern zudem einen Ausbau der Ferienbetreuungsangebote. Und: Fast drei Viertel der Befragten sprechen sich für eine Fortführung der Sommerschule aus.
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