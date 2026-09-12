Sommerferien verkürzen, aber ja nicht verschieben

Sommerschule soll fortgesetzt werden

Die Umfrage zeigt aber auch, wie sehr das Thema Kinderbetreuung unter den Nägeln brennt. Mehr als die Hälfte fühlt sich über kostenlose oder günstige Angebote nicht gut informiert, 68 Prozent fordern zudem einen Ausbau der Ferienbetreuungsangebote. Und: Fast drei Viertel der Befragten sprechen sich für eine Fortführung der Sommerschule aus.