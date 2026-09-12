Trotz Krankheit: Céline Dion gibt erstes Konzert

„Bin aufgeregt, aber dankbar“

Im Frühjahr hatte die 58-jährige Sängerin von Hits wie „My Heart Will Go On“ und „I‘m Alive“ ihre Rückkehr auf die Konzertbühne angekündigt. „Ich fühle mich gut, ich bin stark, ich bin aufgeregt, natürlich ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen sehr dankbar!“, hatte sie kundgetan.