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Comeback war hart

Trotz Krankheit: Céline Dion gibt erstes Konzert

Society International
12.09.2026 16:07
Céline Dion fühlt sich vor ihrem Comeback „aufgeregt, aber dankbar“.
Céline Dion fühlt sich vor ihrem Comeback „aufgeregt, aber dankbar“.(Bild: AFP/SIMON WOHLFAHRT)
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Von krone.at

Am Samstagabend feiert Céline Dion ihr großes Bühnen-Comeback – nach sechs Jahren Pause! Der Weg zurück war für die Sängerin kein leichter. Sie leidet an einer schweren Krankheit. Wie es ihr bei ihren Konzerten ergehen wird, bleibt abzuwarten.

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Die kanadische Sängerin wird für ihr Bühnen-Comeback um 19.30 Uhr in der Plenitude Arena bei Paris erwartet. In den vergangenen Jahren war Dion, die am Stiff-Person-Syndrom leidet, kaum aufgetreten. Wegen der seltenen Autoimmunerkrankung hing es jeweils von ihrer Tagesform ab, ob sie verreisen oder auf der Bühne singen konnte.

Am Abend vor ihrem Konzert feiern Dions Fans bei einem Karaoke-Event.
Am Abend vor ihrem Konzert feiern Dions Fans bei einem Karaoke-Event.(Bild: AP/AP Photo/Thibault Camus)

„Bin aufgeregt, aber dankbar“
Im Frühjahr hatte die 58-jährige Sängerin von Hits wie „My Heart Will Go On“ und „I‘m Alive“ ihre Rückkehr auf die Konzertbühne angekündigt. „Ich fühle mich gut, ich bin stark, ich bin aufgeregt, natürlich ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen sehr dankbar!“, hatte sie kundgetan.

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Fast eine Million Fans in Paris erwartet
Der Ansturm auf die Tickets war ihrem Management zufolge enorm. Mehr als 900.000 Fans werden bei den insgesamt 26 Konzerten – alle bei Paris – im Herbst und im Mai 2027 erwartet.

Dion besonders in Frankreich gefeiert
Céline Dion ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation. Besonders in Frankreich wird die Sängerin aus dem französischsprachigen Teil Kanadas verehrt.

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