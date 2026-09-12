111,5 Millionen Euro: Das könnten Sie damit machen

Ein Salzburger kann sein Glück kaum glauben: Bei Euromillionen knackte er oder sie den Jackpot, kassiert dafür 111,5 Millionen Euro. Was man mit so einer Summe alles machen kann, hat sich Krone+ angesehen.
Personen, die derart große Summe gewinnen, bekommen von den Lotterien einen Experten zur Seite gestellt, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Nachdem der erste positive Schock überwunden ist, muss das Geld irgendwo geparkt werden. Krone+ hat sich angesehen, wie man einen Jackpot von 111,5 Millionen Euro verwenden kann.
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