111,5 Millionen Euro: Das könnten Sie damit machen

Personen, die derart große Summe gewinnen, bekommen von den Lotterien einen Experten zur Seite gestellt, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Nachdem der erste positive Schock überwunden ist, muss das Geld irgendwo geparkt werden. Krone+ hat sich angesehen, wie man einen Jackpot von 111,5 Millionen Euro verwenden kann.