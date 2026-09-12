Feuerwehr verhinderte Vollbrand in Ex-Bordell

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kürzester Zeit eingedämmt und schließlich vollständig gelöscht werden. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung sowie zur Unterstützung bei der Bereitstellung eines Rettungstrupps wurde die Feuerwehr Breitenwang/Mühl nachalarmiert. Diese übernahm unter anderem die Wasserversorgung aus dem Urisee.