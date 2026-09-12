Feuerwehr verhinderte Vollbrand in Ex-Bordell

Dem raschen Eingreifen der örtlichen Feuerwehren ist es zu verdanken, dass ein Fassadenbrand in einem ehemaligen Bordell in Reutte in Tirol nicht noch größeren Schaden anrichtete. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung.
Am Samstagnachmittag gegen 14.12 Uhr gingen bei der Leitstelle Tirol mehrere Notrufe über einen Brand im Bereich des ehemaligen Urisee-Hotels ein. Bereits bei der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar.
Wasserversorgung aus dem Urisee
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Reutte bestätigte sich die Lage: Eine Gebäudeseite stand bereits in Flammen, zudem schlugen die Flammen teilweise über das Dach. Umgehend wurden zwei Atemschutztrupps mit der Brandbekämpfung beauftragt.
Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kürzester Zeit eingedämmt und schließlich vollständig gelöscht werden. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung sowie zur Unterstützung bei der Bereitstellung eines Rettungstrupps wurde die Feuerwehr Breitenwang/Mühl nachalarmiert. Diese übernahm unter anderem die Wasserversorgung aus dem Urisee.
Dach musste geöffnet werden
Um auch mögliche Glutnester im Dachbereich zuverlässig ausschließen zu können, wurden im Anschluss gezielte Nachlöscharbeiten durchgeführt. Dazu musste unter anderem eine Dachöffnung im Bereich des Kamins geschaffen werden.
Neben den Feuerwehren standen auch der Rettungsdienst des Roten Kreuz Reutte mit drei Rettungstransportwagen, einem Notarzt sowie einem Einsatzleiter und mehrere Polizeistreifen im Einsatz.
Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungstransportwagen in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
Großaufgebot der Feuerwehren
Insgesamt standen die Feuerwehr Reutte mit sechs Einsatzfahrzeugen und 32 Einsatzkräften sowie die Feuerwehr Breitenwang/Mühl mit vier Einsatzfahrzeugen und 32 Einsatzkräften im Einsatz.
Dank des schnellen Eingreifens der eingesetzten Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.