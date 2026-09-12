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Sydney Sweeney: Von der Sexbombe zur Boxerin

Kino
12.09.2026 18:10
Kaum wiederzuerkennen: Brutal realistischer Auftritt von Sweeney im Box-Drama „Christy“
Kaum wiederzuerkennen: Brutal realistischer Auftritt von Sweeney im Box-Drama „Christy“(Bild: Tobis Film)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Sie wurde als verletzliches Sexsymbol in „Euphoria“ berühmt, verkauft heute ihre eigenen Dessous und steigt für ihre neue Rolle mit Muskeln und Boxhandschuhen in den Ring. Sydney Sweeney, 29, ist Hollywoods neuer Superstar. Und sie hat längst ein großes Business daraus gemacht.

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Sydney kann blond, blauäugig, üppige Kurven und atemberaubendes Sex-Appeal. Und: Sydney kann kräftige Schultern, gebrochene Nase, dunkle Perücke, Boxhandschuhe, eine Frau, deren Körper plötzlich nicht mehr dazu da ist, betrachtet zu werden, sondern um Schläge auszuteilen – und einzustecken.

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