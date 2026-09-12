Wie Feuerwehrtaucher ihre Einsätze vorbereiten

Nicht immer haben die heimischen Florianis bei ihren Einsätzen festen Boden unter den Füßen. Hilfe braucht es nämlich oft nicht nur an der Luft – sondern auch von „Land unter“.
Wenn sie ausrücken, brennt der Hut – und das, obwohl ihr Einsatzgebiet tief unter der Wasseroberfläche liegt! Österreichs Feuerwehrtaucher rücken Hunderte Male pro Jahr zu technischen Einsätzen aus, bergen Fahrzeuge und sogar Kriegsrelikte. Doch leider wartet auf die Spezialisten auch immer wieder eine besonders belastende Aufgabe: „Selbstverständlich“, erklären erfahrene Kameraden, „müssen manchmal auch Leichen aus den Tiefen der Gewässer geborgen werden.“
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