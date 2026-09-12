Reality-Star nach schwerem Reitunfall im Spital

Schock bei Reality-Star Paulina Ljubas! Nach einem Unfall mit einem ihrer Pferde musste die Influencerin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. In den Stunden nach dem Unfall musste sie um ihre Gesundheit bangen.
Auf ihrem Social-Media-Kanal teilte die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin die Stunden nach dem Unfall mit ihren Fans. Besonders belastend war für sie zunächst, dass sie nicht aufstehen, sich nicht einmal hinsetzen konnte.
Lendenwirbelsäule verletzt
Ljubas erlitt bei dem Unfall mit ihrem Pferd ein gebrochenes Handgelenk und eine Verletzung an der Lendenwirbelsäule. Später bekam sie die Nachricht, auf die sie gehofft hatte: „Meine Schulter ist nicht gebrochen.“
Gute Nachrichten für die Influencerin
Am Samstag dann eine weitere gute Nachricht: Paulina müsse nicht am Rücken operiert werden, erzählte sie erleichtert ihren Fans. „Das ist für mich die beste Nachricht überhaupt“, sagte der Reality-Star auf ihrem Instagram-Account.
Drei Monate Reitpause
Doch ohne Folgen bleibt der Unfall für die Influencerin nicht. Am Montag soll sie ein Korsett zur Stabilisierung bekommen. Sechs bis acht Wochen darf sie nichts Schweres heben, reiten darf sie drei Monate lang nicht mehr.
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