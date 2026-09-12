Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paulina Ljubas

Reality-Star nach schwerem Reitunfall im Spital

Society International
12.09.2026 16:31
In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin nach ihrem Unfall zu Wort.
In ihrer Instagram-Story meldete sich die Influencerin nach ihrem Unfall zu Wort.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram @paulina_ljubas @paulinaljubas.equestrian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock bei Reality-Star Paulina Ljubas! Nach einem Unfall mit einem ihrer Pferde musste die Influencerin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. In den Stunden nach dem Unfall musste sie um ihre Gesundheit bangen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf ihrem Social-Media-Kanal teilte die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin die Stunden nach dem Unfall mit ihren Fans. Besonders belastend war für sie zunächst, dass sie nicht aufstehen, sich nicht einmal hinsetzen konnte.

Lendenwirbelsäule verletzt
Ljubas erlitt bei dem Unfall mit ihrem Pferd ein gebrochenes Handgelenk und eine Verletzung an der Lendenwirbelsäule. Später bekam sie die Nachricht, auf die sie gehofft hatte: „Meine Schulter ist nicht gebrochen.“

Lesen Sie auch:
Unter Tränen zieht Paulina Ljubas Bilanz: Die Influencerin hinterfragt ihren Job, fühlt sich ...
Weinend vor der Kamera
Paulina Ljubas stellt ihr Influencer-Leben infrage
15.07.2026

Gute Nachrichten für die Influencerin
Am Samstag dann eine weitere gute Nachricht: Paulina müsse nicht am Rücken operiert werden, erzählte sie erleichtert ihren Fans. „Das ist für mich die beste Nachricht überhaupt“, sagte der Reality-Star auf ihrem Instagram-Account.

Drei Monate Reitpause
Doch ohne Folgen bleibt der Unfall für die Influencerin nicht. Am Montag soll sie ein Korsett zur Stabilisierung bekommen. Sechs bis acht Wochen darf sie nichts Schweres heben, reiten darf sie drei Monate lang nicht mehr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
12.09.2026 16:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
136.571 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
131.436 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
126.218 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1669 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1378 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1070 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Mehr Society International
Paulina Ljubas
Reality-Star nach schwerem Reitunfall im Spital
Comeback war hart
Trotz Krankheit: Céline Dion gibt erstes Konzert
Boot ist schon weg
Schlagersänger Reim verkauft Bodensee-Villa
Babyglück für Sängerin
Popstar Lady Gaga ist heimlich Mama geworden
Trauriger Triumph
Kidman fühlte sich nach Oscar „mehr als einsam“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf