Es kühlt wieder ab: Uns erwartet eine ruhige Nacht

Die letzten Regenschauer im Osten klingen in der Nacht schon bald ab. Vereinzelt ziehen Wolkenfelder über den Himmel, diese bleiben jedoch harmlos. Die Temperaturen werden wieder frisch.
Nach einem sonnigen Nachmittag erwartet uns in West- und Südösterreich auch am Abend freundliches Wetter. Von Oberösterreich bis ins Burgenland, wie auch in der Steiermark bleibt es teilweise stark bewölkt.
Frühe Morgenstunden bringen ausgedehnte Wolkenfelder
Nur in Teilen Österreichs bleibt der Himmel nachts klar, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen. Besonders am frühen Sonntagmorgen ziehen ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht meist schwach.
Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Sonntag auf 7 bis maximal 15 Grad, wobei es in höher gelegenen Tälern sogar noch frischer werden kann. Am wärmsten wird die Nacht in Wien, am stärksten kühlt es in Salzburg, Oberösterreich und in der Steiermark ab.
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