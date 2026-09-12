„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“

„2,50 Euro würden mich nicht wundern. Es wird in diese Richtung gehen“, sagt Dominik Graf vom ÖAMTC. Zwar werde der aktuelle Preisschock wieder etwas abflachen, eine Rückkehr zum früheren Niveau erwartet Graf aber nicht mehr. Langfristig drohen sogar zusätzliche Preissteigerungen: Ab 2028 wird die nationale CO2-Bepreisung durch das europäische Emissionshandelssystem ETS 2 ersetzt. Auch dadurch könnte Tanken noch einmal teurer werden.