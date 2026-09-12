Gall sichert den Podestplatz vor Schlussetappe ab!

„Eine hervorragende Saison“

Hält Gall wie erwartet seinen Platz, hätte er nach dem zweiten Rang beim Giro auch eine zweite Grand Tour in diesem Jahr auf dem Podest beendet. „Es war bis jetzt wirklich eine hervorragende Saison. Das große Ziel in diesem Jahr war, um das Podium bei einer Grand Tour zu kämpfen. Beim Giro hat das super geklappt, und ich bin wirklich glücklich, dass ich mich auch hier in einer super Form präsentieren konnte“, meinte Gall. Einen Podestrang bei einer der großen Rundfahrten hatte vor ihm aus rot-weiß-roter Sicht nur Adolf Christian mit einem dritten Gesamtplatz bei der Tour de France 1957 erreicht.