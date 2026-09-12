Musical „Matilda“: Aufstand einer klugen Heldin

Das Musical „Matilda“ nach einer Geschichte von Roald Dahl macht im Landestheater Linz den Saisonauftakt. Es erzählt die Geschichte der mutigen, hochbegabten Matilda, die den Kampf gegen Ungerechtigkeit und eine tyrannische Schuldirektorin aufnimmt. Melissa King inszeniert den Bühnenhit mit scharfen Kanten und starken Stimmen.
In der ersten Szene bleibt einem fast die Spucke weg: Buben und Mädchen besingen, dass sie von ihren Eltern als kleine Wunder gesehen werden. Doch die Rollenbilder, wie Buben und Mädchen sein müssen, sind da schon knallhart festgelegt.
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