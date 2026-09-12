„Am Grundproblem des Airports ändert sich nichts“

Die Eigentümerstruktur des Linzer Flughafens ändert sich: Das Land Oberösterreich kauft, wie berichtet, den 50-Prozent-Anteil der Stadt Linz um vorerst 1,3 Millionen Euro – die noch offene Zustimmung von Landtag und Gemeinderat gilt als sicher. Wird dadurch am Airport – er schreibt seit 2020 Verluste und kämpft mit rückläufigen Passagierzahlen – jetzt alles besser?