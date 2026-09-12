„Am Grundproblem des Airports ändert sich nichts“

Das Land Oberösterreich übernimmt von der Stadt Linz die alleinige Kontrolle über den Linzer Flughafen und will ihn in weiterer Folge teilprivatisieren. Löst das die Probleme am seit 2020 defizitären Airport? Der renommierte Luftfahrtexperte Kurt Hofmann analysiert in der „Krone“.
Die Eigentümerstruktur des Linzer Flughafens ändert sich: Das Land Oberösterreich kauft, wie berichtet, den 50-Prozent-Anteil der Stadt Linz um vorerst 1,3 Millionen Euro – die noch offene Zustimmung von Landtag und Gemeinderat gilt als sicher. Wird dadurch am Airport – er schreibt seit 2020 Verluste und kämpft mit rückläufigen Passagierzahlen – jetzt alles besser?
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