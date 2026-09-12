Gregoritsch schreibt mit Doppelpack Geschichte

Michael Gregoritsch schrieb sich mit seinem Doppelpack gegen Bayer Leverkusen in die Geschichtsbücher des FC Augsburg. Kein Spieler traf öfter für den FCA in der deutschen Bundesliga.
Gleich zweimal schrieb Michael Gregoritsch am dritten Spieltag der deutschen Bundesliga gegen Bayer Leverkusen an. Ein besonderer Doppelpack, der für den 32-Jährigen gleichzeitig einen historischen Meilenstein bedeutet. 38 Tore erzielte der ÖFB-Stürmer bereits für Augsburg – damit löste er den bisherigen Rekordhalter Alfred Finnbogason ab. Ein Grund zum Jubeln, auch wenn die beiden Treffer letztlich nicht zum Sieg reichten. Die österreichische Bestmarke hat „Gregerl“ bereits ins Auge gefasst: Nur Toni Polster (90 Tore) traf in der deutschen Bundesliga öfter als er (68).
„Bist du deppert“
„Bist du deppert“ hieß es nach der Pause vom euphorisierten Augsburger Stadionsprecher. Der ÖFB-Teamstürmer drehte mit seinem Doppelpack die Partie gegen Leverkusen. Zunächst reichte der „Spitz“ beim langen Schritt, um einen Kullerball an Bayer-Goalie Mark Flekken vorbei ins Tor zu bringen (50.). Nur fünf Minuten später vergaß Bayer bei einem Eckball auf den Steirer, der aus dem Stand einköpfelte.
Rückkehr zu Augsburg
Gregoritsch steht bereits zum zweiten Mal beim FC Augsburg unter Vertrag. Zwischen 2017 und 2022 ging der ÖFB-Legionär schon einmal für den FCA auf Torjagd. Nach einer Leihe zu Schalke sowie Stationen beim SC Freiburg und bei Bröndby IF kehrte der 32-Jährige im Jänner 2026 zu seinem alten Arbeitgeber zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.