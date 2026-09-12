Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Torrekord geknackt

Gregoritsch schreibt mit Doppelpack Geschichte

Fußball International
12.09.2026 17:32
Michael Gregoritsch stellte mit seinem Doppelpack einen neuen Torrekord auf.
Michael Gregoritsch stellte mit seinem Doppelpack einen neuen Torrekord auf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Michael Gregoritsch schrieb sich mit seinem Doppelpack gegen Bayer Leverkusen in die Geschichtsbücher des FC Augsburg. Kein Spieler traf öfter für den FCA in der deutschen Bundesliga.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gleich zweimal schrieb Michael Gregoritsch am dritten Spieltag der deutschen Bundesliga gegen Bayer Leverkusen an. Ein besonderer Doppelpack, der für den 32-Jährigen gleichzeitig einen historischen Meilenstein bedeutet. 38 Tore erzielte der ÖFB-Stürmer bereits für Augsburg – damit löste er den bisherigen Rekordhalter Alfred Finnbogason ab. Ein Grund zum Jubeln, auch wenn die beiden Treffer letztlich nicht zum Sieg reichten. Die österreichische Bestmarke hat „Gregerl“ bereits ins Auge gefasst: Nur Toni Polster (90 Tore) traf in der deutschen Bundesliga öfter als er (68). 

„Bist du deppert“
„Bist du deppert“ hieß es nach der Pause vom euphorisierten Augsburger Stadionsprecher. Der ÖFB-Teamstürmer drehte mit seinem Doppelpack die Partie gegen Leverkusen. Zunächst reichte der „Spitz“ beim langen Schritt, um einen Kullerball an Bayer-Goalie Mark Flekken vorbei ins Tor zu bringen (50.). Nur fünf Minuten später vergaß Bayer bei einem Eckball auf den Steirer, der aus dem Stand einköpfelte.

Rückkehr zu Augsburg
Gregoritsch steht bereits zum zweiten Mal beim FC Augsburg unter Vertrag. Zwischen 2017 und 2022 ging der ÖFB-Legionär schon einmal für den FCA auf Torjagd. Nach einer Leihe zu Schalke sowie Stationen beim SC Freiburg und bei Bröndby IF kehrte der 32-Jährige im Jänner 2026 zu seinem alten Arbeitgeber zurück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
12.09.2026 17:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Doppelpack
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
136.759 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
131.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
126.396 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1669 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1486 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1094 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Mehr Fußball International
Der Bann ist gebrochen
OIiver Glasner feiert ersten Sieg mit Nottingham
Torrekord geknackt
Gregoritsch schreibt mit Doppelpack Geschichte
Deutsche Bundesliga
Hütter und Ilzer holen Siege mit Frankfurt und TSG
Drama in Braunschweig
Fan-Tod sorgt für blankes Entsetzen im Stadion!
Nach Horror-Verletzung
Sohn von Fußballlegende: Vier Schrauben im Nacken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf