Gregoritsch schreibt mit Doppelpack Geschichte

Gleich zweimal schrieb Michael Gregoritsch am dritten Spieltag der deutschen Bundesliga gegen Bayer Leverkusen an. Ein besonderer Doppelpack, der für den 32-Jährigen gleichzeitig einen historischen Meilenstein bedeutet. 38 Tore erzielte der ÖFB-Stürmer bereits für Augsburg – damit löste er den bisherigen Rekordhalter Alfred Finnbogason ab. Ein Grund zum Jubeln, auch wenn die beiden Treffer letztlich nicht zum Sieg reichten. Die österreichische Bestmarke hat „Gregerl“ bereits ins Auge gefasst: Nur Toni Polster (90 Tore) traf in der deutschen Bundesliga öfter als er (68).