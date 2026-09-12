Das sind Strategien für den Lotto-Gewinn wert

Nachdem ein Österreicher 111,5 Millionen Euro bei EuroMillionen gewonnen hat: Warum Statistik, Systemtipps und „Glückszahlen“ Ihre Gewinnchance nicht erhöhen. Und: Sollten Sie tatsächlich im Lotto gewinnen, gibt es einen einfachen Trick, mit dem am Ende mehr vom Gewinn übrig bleibt.
Jeder kennt sie: Die Tante, die seit Jahren auf dieselben Geburtstagszahlen setzt. Der Arbeitskollege, der die Ziehungsstatistiken wälzt wie ein Aktienanalyst. Und den Freund, der schwört, dass die „heißen Zahlen“ der letzten Wochen bald wieder kommen müssen. Doch was ist dran an den Lotto-Strategien? Wir haben die Fakten geprüft.
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