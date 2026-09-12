Das sind Strategien für den Lotto-Gewinn wert

Jeder kennt sie: Die Tante, die seit Jahren auf dieselben Geburtstagszahlen setzt. Der Arbeitskollege, der die Ziehungsstatistiken wälzt wie ein Aktienanalyst. Und den Freund, der schwört, dass die „heißen Zahlen“ der letzten Wochen bald wieder kommen müssen. Doch was ist dran an den Lotto-Strategien? Wir haben die Fakten geprüft.